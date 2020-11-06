Kız mı? Erkek mi? Bebeğin cinsiyeti ne zaman belli olur? Bebeğin cinsiyeti kaçıncı hafta belli olur?

Bebeğin cinsiyeti nasıl anlaşılır?: Bebeklerde cinsiyet, dış üreme organlarının görülmesiyle anlaşılır. Ancak bebeğinin cinsiyeti belli olsa bile ultrason operatörü tespitinde yanılabilir.

Bebeğin dış üreme organları hamileliğin 12. haftasıyla birlikte belirgin özellikler göstermeye başlar. Bu hafta itibarıyla ultrason ile bebeğinin cinsiyet tahmini yapılabilir ancak yanılma payı yüksektir.

Gebeliğin 16. haftasıyla birlikte erkek bebeklerin testisleri normalde olması gereken torbaların içerisine inmeye başlar. İyi bir karın ultrasonu ve tecrübeli bir doktorla yüksek oranda saptama yapılabilir. Fakat bebek kızsa yine de yanılma payı var, erkek bebeğin cinsiyetini belirlemek daha kolay.

Bebeğin pozisyonu ve cihazın modeli nedeniyle ultrasonda cinsiyet belirlemek her zaman mümkün olmayabilir. Bebeğin kendini bu zamana dek göstermemiş olabilir. Ancak hamileliğin 20. haftasıyla birlikte artık bebeğinin cinsiyetini öğrenebilirsin.

Bebeklerde cinsiyet, dış üreme organlarının görülmesiyle anlaşılır. Bebeğin dış üreme organları hamileliğin 12. haftasıyla birlikte belirgin özellikler göstermeye başlar. Bu hafta itibarıyla ultrason ile bebeğinin cinsiyet tahmini yapılabilir ancak yanılma payı yüksektir. Bu yüzden birçok hamile kadın, genellikle 16 ila 20 hafta arasında yapılan gebelik ultrasonlarında bebeklerinin cinsiyetini öğrenebilir.

“Kız mı? Erkek mi?” Bebeğimin Cinsiyeti Ne Zaman Belli Olur?

Büyük bir gelişim ve değişim öyküsü sergileyen biz insanların maceraya daha anne karnında başlar. Bebeğiniz cinsiyeti ise bu maceranın en başında, daha döllenme gerçekleştiği an bellidir. Büyüyüp geliştikçe üreme organları da şekillenmeye, belirmeye başlar ve cinsiyet ancak bu organlar yeteri kadar büyüdüğünde ultrasonla belli olur. Sizler büyük bir heyecanla o anı bekliyor olabilirsiniz.

Gebeliğin 12. haftası itibari ile bebeklerde cinsiyet belirlenebilir. Fakat 12. haftada cinsel organlar çok büyümediği ve bebeğin duruş pozisyonu ile cinsiyetini sizden saklayabileceği için bazen tahminler yanlış çıkabilir. En net cinsiyet belirleme hamileliğin 16. ve 20. haftaları arasında gerçekleşir. Bu haftalarda yaptıracağınız ultrason taraması ile birlikte doktorunuzdan miniğinizin cinsiyetini öğrenebilirsiniz.