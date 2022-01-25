Kırmızı Oda Başlıyor. İşte 58. Yeni Bölüm Fragmanı

İşte Kırmızı Oda 58. bölümün tanıtımı

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda, kısa bir aranın ardından ekranlara geri dönüyor. İşte Delikanlı Sadi rolüyle diziye geri dönen Erkan Petekkaya'nın Binnur Kaya ile birlikte damga vuracağı yeni bölümün tanıtımı...

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak. KIRMIZI ODA OYUNCULARI Binnur Kaya Gülçin Kültür Şahin Sezin Bozacı Baran Can Eraslan