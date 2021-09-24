Kırmızı Oda 44. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Kırmızı Oda 44. Bölüm saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? Tv8 yayın akışına göre Kırmızı Oda 44. Bölüm'ün başla saati 20.00 gözüküyor.İlk bir saat önceki bölümünün gösterildiği dizinin yeni bölümü saat 21.00 itibari ile başlayıp, 23:50- 00:05 arasında bitiyor.

Kırmızı Oda 44. bölüm tanıtımı

TV8 ekranlarının fenomen dizisi Kırmızı Oda yeni sezonun ilk bölümüyle yine izleyiciyi büyüledi. Reyting rekortmeni dizinin yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı. İşte 24 Eylül Cuma akşamı ekranlara gelecek Kırmızı Oda'nın yeni bölümünün tanıtımı...

TV8 24 Eylül 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

06:30Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Oynat BakalımProgram

08:45Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa / CanlıProgram

11:15MasterChef TürkiyeYarışma

13:00Kırmızı OdaDizi

16:00Zuhal Topal'la Yemekteyiz / Yeni BölümYarışma

20:00Kırmızı Oda / Yeni BölümDizi

00:15ProgramProgram

01:30DiziDizi

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Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.





TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.TV8'i HD kalitedeizlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileriUYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/DIGITURK: Kanal 28D-SMART: Kanal 28KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANALTİVİBU: 29. Kanal