Kabak Çekirdeğinin Faydaları Saymakla Bitmiyor

1.KİLO VERDİRİR!

Kabak çekirdeği kontrollü olarak tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur. Çünkü diğer bitkisel protein kaynaklarına göre daha yüksek oranda protein içerdiği için kilo vermeye yardımcıdır.

Kilo vermede kullanılırken uyulması gereken en önemli nokta tüketim miktarını doğru ayarlamaktır. Günde bir avuç tüketmek yeterli olacaktır.

2.DEPRESYONA İYİ GELİR!

Kabak çekirdekleri çinko açısından çok zengin besin kaynağıdır. Çinko eksikliğinden dolayı kaynaklanan depresyon gibi ciddi hastalıkların önüne geçer. Kabak çekirdeği sağlıklı yağlar içerdiğinden beyni rahatlatır.

3.KALP SAĞLIĞINI KORUR!

Kabak çekirdeği, kalbin sağlıklı kalmasını sağlayacak iyi bir antioksidan, çinko, magnezyum ve yağ asitleri kaynağıdır. Kolesterol seviyelerini ve yüksek tansiyonu dengeler. Kan damarlarının gevşemesini sağlar. Kan basıncını düşürerek kalbi korur.

4.SAÇ BAKIMINA BİREBİR!

Kabak çekirdeği, omega-3 yağ asitleri, çinko, kükürt, A, K ve B vitamini bolca içerdiğinden saç ve saç derisi için mucizeler yaratır. Kabak çekirdeğinin günlük tüketimi saçlarınıza parlaklık verir. Saç yapısını güçlendirerek saçları kalınlaştırır. Saçların dökülmesini yavaşlatarak uzamasını destekler.

5.CİLDİ GENÇLEŞTİRİR!

Kabak çekirdeği içinde birçok vitamin ve mineraller barındırır. E vitamini güçlü bir antioksidandır ve cildi güçlendirir. Omega-3 yağ asitleri ve A vitamini ise cilt hücrelerini yeniler ve cilt sorunlarını en aza indirir.Ciltteki hasarlı doku ve hücreleri onarmaya yardımcı olur. Demir ve çinko bakımından da zengin olduğu için cilt sağlığını korur ve gençleştirir.

6.BOLCA LİF BARINDIRIR!

Kabak çekirdeğinde bolca lif bulunur. Lif içeriği yüksek olduğundan, şeker hastalığı, kalp hastalığı, obezite gibi rahatsızlıklara yakalanma oranını düşürür. Karaciğeri korur. Lifçe zengin olduğundan diyet listelerinde de kullanılabilir.

7.OMEGA-3 DEPOSU!

Kabak çekirdeğinde bol miktarda bulunan Omega-3 yağlarının sağlığımıza birçok faydası var. Omega-3 vücutta kanın düzenli akmasını sağlar, kötü kolesterolü düzenler ve kalp hastalıklarına karşı vücudu korur. Ayrıca kanserle mücadele eder. Düzenli olarak kabak çekirdeği tüketerek daha sağlıklı bir yaşam geçirebilirsiniz.

8.İYİ BİR ANTİOKSİDAN!

Antioksidanlar iltihaplanmayı azaltır ve hücreleri zararlı serbest radikallere karşı korur. Bu özelliği ile vücudu birçok farklı hastalıktan koruyarak hastalıklara koruyucu kalkan etkisi yaratır.

9. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR!

Çinko bakımından zengin olduğu için bağışıklık sistemini güçlendirerek soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini azaltır.

10.UYKUSUZLUĞA İYİ GELİR, DİNLENDİRİR!

Akşamları yatmadan önce bir miktar kabak çekirdeği tüketmek melatonin ve serotonin üretimi için gerekli triptofanı arttırır. Günde yaklaşık olarak 1 gram triptofan tüketmek uykusuzluğa iyi gelir.Böylece sağlam bir uyku çekme ve dinlenme imkanı elde etmiş olursunuz. İşte bu birbirinden önemli faydaları sayesinde bütün yıl boyunca tüketmemiz gereken besinler listesine kabak çekirdeğini mutlaka ekleyin!