İşte 25 Ekim 2020 Reyting sonuçları: Masterchef Türkiye yine zirvede!

Haftanın son gününde reyting sonuçları izleyicilerin tercihleri ile belirlendi. Maria ile Mustafa, Arıza, Menajerimi Ara ve Öğretmen dizilerinin yanı sıra Masterchef Türkiye gibi yarışma programları da rekabet içerisine dahil oldu. Peki, 25 Ekim’de hangi proje kaçıncı sırada yer aldı?

REYTİNG SONUÇLARI 25 EKİM 2020 PAZAR TOTAL

1 Masterchef Türkiye

2 Arıza

3 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

4 Menajerimi Ara

5 Show Ana Haber

6 Masterchef Türkiye özet

7 Maria ile Mustafa

8 Çok Güzel Hareketler 2

9 Arıza özet

10 Öğretmen

PAZAR REYTİNG SONUÇLARI AB

1 Masterchef Türkiye

2 Arıza

3 Menajerimi Ara

4 Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber

5 Masterchef Türkiye özet

6 Öğretmen

7 Çok Güzel Hareketler 2

8 Arıza özet

9 Menajerimi Ara özet

10 hava durumu Kanal D