Bu zor ve umutsuz günlerde sizler milletimizin yolunu aydınlatan birer yıldızsınız. Bizlere güç veriyorsunuz.

Ülkeniz için, milletiniz için, özgürlük için, inançlarınız için paranın, pulun, malın, mülkün, evladın, yaşamın önemli olmadığını, geride özgür, müreffeh bir ülke, emperyalizme boyun eğmeyen bir ulus ve yüce dinimizi en güzel şekilde yaşamanın, mücadele azminin ve zaferin eşsiz örneğini bizlere verdiniz.

Aziz hatıralarınızın önünde saygı ile eğiliyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi ve gazilerimizi minnetle, rahmetle anıyoruz.

Bugün, ülkemizi ve tüm dünyayı saran salgınlara, krizlere ve bunalımlara karşı sizlerden aldığımız güçle dimdik ayakta duruyoruz.

Umutsuzluğa, karamsarlığa, kötümserliğe, fırsatçılığa meydan vermeden, devletimizin duyurduğu kurallara, bilimsel öğretilere ve uyarılara azami özen göstererek, daha çok çalışarak, daha çok üreterek, birlik ve beraberlikle zorluklara karşı direneceğiz.

haykırıyoruz.

Daha dün,

‘‘İnançla başardık, yine başaracağız.’’