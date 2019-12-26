HD Ses ve Video Arama (VoLTE&VoWifi) Nedir, Nasıl Kurulur?

VoLTE teknolojisi ses aramalarının LTE şebekesi üzerinden yapılmasını sağlayan arama teknolojisidir. LTE’den servis alan cihaz, sesli arama sırasında da LTE şebekesinde kalmaya devam eder. EVS (Gelişmiş Ses Servisi) teknolojisi, VoLTE& VoWiFi abonelerine, insan kulağının duyabildiği frekans aralığına en yakın spektrumda sesin iletilmesini sağlayan teknolojidir. Bu sayede gürültülü ortamlarda bile, Turkcell aboneleri yüz yüze konuşmaya yakın bir deneyim yaşar.

İPHONE

Ayarlar -> Hücresel -> Seçenekler -> Ses ve Veri -> LTE, VoLTE Açık Apple, iPhone’larda VoLTE ikonu kullanmamaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.

SAMSUNG

Ayarlar -> Bağlantılar -> Mobil Ağlar -> VoLTE Aramaları HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.

Ayarlar -> Kablosuz Bağlantı ve Ağlar -> Mobil Ağ -> VoLTE Aramaları HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.

GENERAL MOBİLE

Ayarlar -> Ağ ve İnternet -> Mobil Ağ -> Gelişmiş -> VoLTE Aramaları HD Ses aktif olduktan sonra ana ekranda VoLTE ikonu çıkmaktadır. Üreticinin yapacağı güncellemeler ile birlikte VoLTE seçeneği menüsünde değişiklikler olabilir. 4.5G seçeneğinin seçilmesi, VoLTE kullanımı için yeterli olacaktır.

DİĞER MARKALAR İÇİN TIKLAYINIZ

VoWifi teknolojisi VoLTE ve ViLTE ile aynı ses ve video codeclerini kullandığı için HD kalitesiyle iletişim kurmayı mümkün kılar. VoLTE'den farklı olarak Turkcell şebekesine Wifi üzerinden erişim sağlar. Kurulumu için tıklayınız.