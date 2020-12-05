Gonca Vuslateri kimdir? Nazlı Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli?

Gonca Vuslateri kimdir?

Nazlı Gonca Vuslateri (d. 2 Eylül 1986, Bursa), Türk oyuncu.

2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.

İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.

Diziler

Ruhsar (1998, Kanal D)

Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)

Aliye (2004, atv)

Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz

Kız Babası (2006, Show TV)

Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan

Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla

Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru

İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız



Yalan Dünya (2012-2014, Kanal D) - Eylem ve VasfiyeGönül İşleri (2014-2015, Star TV) - KaderAnne (2016-2017 Star TV) - ŞuleTehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin

Sinema

Bornova Bornova - Hande (2009)

Kaybedenler Kulübü

Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)

Hedefim Sensin (2018)Düğüm Salonu (2018)

Tiyatro

Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017

Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013

Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010

Ödüller

40. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)

2014 Bilkent Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)