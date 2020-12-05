Gonca Vuslateri kimdir? Nazlı Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli?
Türkiye'nin önemli oyuncularından biri olan Gonca Vuslateri, İbo Show'a konuk olması ile yeniden gündeme geldi.Gonca Vuslateri kimdir? Gonca Vuslateri kaç yaşında, nereli? İşte Nazlı Gonca Vuslateri hakkında merak edilen detaylar...
Gonca Vuslateri kimdir?
Nazlı Gonca Vuslateri (d. 2 Eylül 1986, Bursa), Türk oyuncu.
2 Eylül 1986'da Bursa'da doğdu. Babası astsubay olduğu için görevi nedeniyle ailesiyle birlikte 8 yıl boyunca Adana'da lojmanda yaşadı. Babası 1994'te emekli olunca ailesi ile birlikte Bursa'ya geri dönüp burada yaşamaya devam etti. 1998'da annesi ve babası boşandı. Bunun üzerine annesi ve ablası ile birlikte İstanbul'da yaşamaya başladı.
İlkokul 2. sınıftan beri oyunculuk eğitimi alan Gonca Vuslateri, liseden mezun olduktan sonra 2003 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro bölümüne gitmiş ve bitirmiştir. "Dot" tiyatrosunda da çalışan Gonca Vuslateri'nin oyunculuğa ilk adım attığı proje 1998 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan Ruhsar dizisi olmuştur.
Diziler
Ruhsar (1998, Kanal D)
Eyvah Kızım Büyüdü (2000, Kanal D)
Aliye (2004, atv)
Büyük Buluşma (2004, Samanyolu TV) - Filiz
Kız Babası (2006, Show TV)
Canım Ailem (2009, Atv) Nurcan
Küçük Sırlar (2010-2011,Kanal D ve Star TV) - Ceyla
Yerden Yüksek (2011, TRT 1) - Kumru
İbreti Ailem (2012, Star TV) - Yıldız
Gönül İşleri (2014-2015, Star TV) - Kader
Anne (2016-2017 Star TV) - Şule
Tehlikeli Karım (2018, Show TV) - Derin
Sinema
Bornova Bornova - Hande (2009)
Kaybedenler Kulübü
Bizans Oyunları - 5. Klitorya IV (2016)
Hedefim Sensin (2018)Düğüm Salonu (2018)
Tiyatro
Martı - Anton Çehov - Pürtelaş Tiyatro - 2017
Kabin - Kemal Hamamcıoğlu - Craft Tiyatro - 2013
Punk Rock - Simon Stephens - Tiyatro Dot - 2010
Ödüller
40. Altın Kelebek Ödülleri - En İyi Kadın Komedi Oyuncusu (Yalan Dünya)
2014 Bilkent Televizyon Ödülleri - En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncu (Yalan Dünya)