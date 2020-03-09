Esat Kabaklı Ürgüp'te Kahramanlık Türkülerini Seslendirecek

Sabahat Toksöz Kültür Merkezinde yapılacak Şehitleri anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, Kahraman Şehitlerimiz için dua edilecek.

Programda ünlü sanatçı Esat Kabaklı sahne alacak.

Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıldönümü dolayısıyla Ürgüp’te düzenlenecek programda Türkiye’nin ozanı Esat Kabaklı, kahramanlık türkülerini seslendirecek.

Dünya tarihinin zirve sayfalarına "Çanakkale Geçilemez!" yazdıran kahramanların anılacağı programa tüm bölge halkını davet eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Vatan, millet ve bağımsızlık söz konusu olduğunda milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının, canı pahasına milletimizin her şeyi göze alacağının ispatı olan tarihimizdeki kutlu zaferlerimizin türkülerini yazdıran kahramanlarımızın türkülerini dinlemeye tüm hemşehrilerimi bekliyorum.” Dedi.

Program, 14 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Kültür Merkezinde (Düğün Salonu) gerçekleştirilecek.



