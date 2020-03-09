Esat Kabaklı Ürgüp'te Kahramanlık Türkülerini Seslendirecek
Türkiye için en önemli tarihlerden biri olan Çanakkale Zaferinin 105. yıl dönümü, Ürgüp’te yine muhteşem bir programla taçlandırılacak.
Sabahat Toksöz Kültür Merkezinde yapılacak Şehitleri anma programında Kur’an-ı Kerim tilaveti yapılarak, Kahraman Şehitlerimiz için dua edilecek.
Programda ünlü sanatçı Esat Kabaklı sahne alacak.
Dünya tarihinin zirve sayfalarına "Çanakkale Geçilemez!" yazdıran kahramanların anılacağı programa tüm bölge halkını davet eden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, “Vatan, millet ve bağımsızlık söz konusu olduğunda milletimizin önünde hiçbir gücün duramayacağının, canı pahasına milletimizin her şeyi göze alacağının ispatı olan tarihimizdeki kutlu zaferlerimizin türkülerini yazdıran kahramanlarımızın türkülerini dinlemeye tüm hemşehrilerimi bekliyorum.” Dedi.
Program, 14 Mart Cumartesi günü saat 20:00’de Ürgüp Belediyesi Sabahat Toksöz Kültür Merkezinde (Düğün Salonu) gerçekleştirilecek.