En Güzel Öğretmenler Günü mesajları - Bugün 24.11.2020 Öğretmenler günü sms gönder!
Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinliklerin düzenlendiği bir kutlama günüdür .En Güzel Öğretmenler Günü mesajları - Öğretmenler günü sms e-posta gönder! Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur. Ayrıntıntılar 24 Kasım 2020 tarihli haberimizde
Öğretmen, Doğan Güneşe Benzer. Etrafını Aydınlatarak Karanlıklara Meydan Okur.
Bir Ulusun Çağdaş Ülkeler Düzeyine Erişebilmesi; Eğitim Ve Öğretimin Kaliteli Ve Bilimsel Yöntemlerle Yürütülmesi İle Ancak Mümkün Olabilir. Öğretmenler Günün Kutlu Olsun
Dünyanın En Değerli Varlıkları Olan Siz Öğretmenler! Buğun, Türk Öğretmeninin Şeref Günüdür. Ona Olan Saygıyı Yenileme, Onun Yüceliğini Anma Günüdür. Böyle Anlamlı Bir Günde Hepinizi Sevgiyle, Candan Kutluyoruz.
Çocuklarımızın Yetişmesinde Büyük Rol Oynayan, Her Turlu Fedakârlığı Gösteren Sizlere Çok Borçluyuz. Öğretmenler Gününüz Kutlu Olsun
Siz Öğretmenler “sevgi Elcileri” Siniz. Sınıfta Yasama Sevinci, Toplumda Huzur, Ülkede Barış, Meslektaşları Arasında Demokratlığın Simgesisiniz.
Siz Kara Göklerin Yıldızları, Işıtın Yurdumuzu Sabaha Kadar! Ama Düse Kalka, Ama Yiğit, Ama Umutlu… Âlin Benim Gönlümden De O Kadar. Ve Onlar, Yıldızlar Gibi Gözleri Işıl Işıl Yananlar! Oyuncak İçin Değil, Kâğıt Kalem, Kitap İçin Ağlayanlar. Cahit Kulebi
Öğretmen, Bir Bahçıvandır. En Güzel Gülleri O Yetiştirir. Hiç Yorulmadan, Bıkmadan, Usanmadan Bahçesindeki Güllere Su Verir Ve Onların Bakımını Titizlikle Yapar.
Öğretmenler, Altın Kanatlı Kelebeklerdir. Çiçeklerin Arasından Hiç Yorulmadan, Devamlı Uçarlar. çiçeklerine Toz Kondurmamaya Çalışırlar.
Okulun Vereceği İlim Ve Fen Sayesindedir Ki, Türk Milleti, Türk Sanatı, Ekonomisi, Türk Şiir Ve Edebiyatı Bütün Güzellikleri İle Gelişir. Atatürk
Öğretmenim Canım Benim Canım Benim Sen Bir Ana Sen Bir Baba Her Şey Olur Artık Bana Neşe Uzun Lafın Kısası Matematiğime Yüz Versene
Milletleri kurtaranlar; yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden yoksun bir millet; henüz millet adını almak kabiliyetini kazanmamıştır. Atatürk
Öğretmen, doğan güneşe benzer. Etrafını aydınlatarak karanlıklara meydan okur.
Dünyanın en değerli varlıkları olan sız öğretmenler! Bugün, Türk öğretmeninin şeref günüdür. Ona olan saygıyı yenileme, onun yüceliğini anma günüdür. Böyle anlamlı bir günde hepinizi sevgiyle, candan kutluyoruz.
Tüm Öğretmenlerin 'Öğretmenler Günü' kutlu ve mutlu olsun.
Kaynak:Milliyet.com.tr