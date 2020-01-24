Elazığ'daki deprem çevre illerde de hissedildi

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya'da da hissedildi.

Adana Valisi Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin kentte de hissedildiğini belirterek, "Allah'a şükür, Adana'da bir olumsuzluk yok. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." diye konuştu.

Hatay ve Osmaniye'de de vatandaşlar sokaklara çıktı

Depremin hissedildiği Hatay'da da vatandaşlar sokaklara çıktı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte depremi hissettiklerini ifade ederek, "Ciddi bir sıkıntı yok. Kaymakamlardan ve yetkililerden de bilgi aldım. İlk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmüyor. Araştırmalarımız sürüyor." dedi.

Osmaniye'de hissedilen depremle ilgili açıklamada bulunan Vali Ömer Faruk Coşkun da "Depremi ilimizde hissettik. İlk incelemelerimizde, ilimiz genelinde herhangi bir sorun gözükmüyor. Ekiplerimiz özellikle kırsal kesimde incelemelerini sürdürüyor. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Deprem Tunceli'de hissedildi

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli depreme ilişkin, "Bölgemizde meydana gelen depremi Tunceli olarak hissettik. 8 ilçemiz ve bağlı köylerimizi araştırdık. Şu ana kadar bildirilen olumsuz bir durum yok." dedi.

"Malatya'da olumsuz bir durum yok"

Malatya Valisi Aydın Baruş, depremin Malatya'da hissedildiğini ifade etti.

Deprem nedeniyle şu ana kadar kendilerine yansıyan olumsuz bir durumun bulunmadığı aktaran Baruş, "Birkaç evde çatlaklar oluştuğuyla ilgi ihbarlar aldık." dedi.

"Herhangi bir can ve mal kaybı yok"

Gaziantep Valisi Davut Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre kentte herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise depremin kentte de hissedildiğini ve ekiplerin hemen sahaya çıktıklarını dile getirdi.

"Ekiplerimiz sahada"

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, depremin Şanlıurfa'da da hissedildiğini belirterek, ilgili kurumların hemen sahaya çıktığını söyledi.

Kentte şu ana kadar kendilerine gelen olumsuz bir durumun bulunmadığını belirten Vali Erin, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamakta. Elazığ'a ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. AFAD ve kolluk ekipleri görevlerinin başındalar. AFAD her türlü olumsuzluklara hazırlar ihtiyaç olması halinde yardımcı olmaları için arkadaşlarımızı Elazığ'a göndereceğiz, şu an için ihtiyaç yok." dedi.

Elazığ'daki deprem Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedildi

KAYSERİ (AA) - Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem, Sivas, Niğde, Kayseri ve Kırşehir'de de hissedildi.

Depremin hissedildiği Sivas'ta bazı vatandaşlar, evlerinden çıkıp, telefonla ulaştıkları yakınlarına durumlarının iyi olduğunu bildirdi.

Bu arada, Sivas'tan Elazığ'a gitmek üzere AFAD ekiplerinin yanı sıra 3 ambulans ve 3 UMKE timinden 25 kişinin hazır bekletildiği öğrenildi.

Niğde'de de depremin hissedilmesi üzerine bazı vatandaşlar evlerini terk edip sokağa çıktı. AFAD ekipleri, kentte herhangi olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından "Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem, Niğde ve ilçelerinde de hissedilmiş olup, an itibarıyla herhangi can kaybı ve maddi hasar oluşmamıştır.‬ ‪Depremin merkezindeki ve hissedilen illerimizdeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun‬. ‪Dualarımız Elazığ için." paylaşımı yaptı.

Depremin hissedildiği Kayseri'de de vatandaşlar panik yaşadı. Sokağa çıkanlardan bazıları, yakınlarını telefonla arayıp iyi olduklarını haber verdi. AFAD yetkilileri, kent genelinde herhangi olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

Bu arada, AFAD, UMKE ve Büyükşehir Belediyesinden bir itfaiye ekibinin, Elazığ'a gitmek üzere hazırlık yaptığı öğrenildi.

Kırşehir'de de hafif şekilde hissedilen deprem nedeniyle herhangi olumsuzluk yaşanmadı.

Bakan Akar'dan deprem açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "(Elazığ'daki deprem) Sivrice merkez olmak üzere taşrada kayıplar olabilir değerlendirmesi var. Netleştirmek için arkadaşlarımız çalışıyorlar." dedi.

"Ekiplerimiz saha taramasına başladı"

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından ekiplerin saha taramasına başladığını belirterek, "Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." dedi.

Güllüoğlu, NTV'ye yaptığı açıklamada, deprem bölgesiyle iletişimde bir sorun bulunmadığını ifade ederek, "Şu an için ekiplerimiz de bölgedeki belediye başkanlarımızla, valilerimizle, iletişimimiz devam ediyor. Ekiplerimiz saha taramasına başladılar. Yıkım var mı, enkaz altında kimse var mı, bunun araştırmasını yapıyorlar." diye konuştu.

Depremin geniş bir coğrafyada hissedildiğini belirten Güllüoğlu, "Sivrice ve civarındaki ilçelerde hissedildi. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Biz de yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.