Ehliyeti Kimlik Kartına Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemini yapmak isteyenler Nüfus Müdürlüklerinden randevu almaya başladı. Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme için randevular Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “randevu.nvi.gov.tr” web portalı üzerinden ya da ALO 199 çağrı merkezinden alınabiliyor.

Nüfus Müdürlüklerinde ehliyeti kimlik kartına yükleme işlemleri başladı. Ehliyet ve kimlik birleştirme işlemi yapmak isteyenler konunun detaylarını araştırmaya başladı. Ehliyet ve kimlik kartı birleştirme nasıl yapılır? Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen sürücü belgeleri bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına yüklenebilecek. Ehliyet ve kimlik birleştirme ücreti ne kadar? Ehliyet ile kimlik kartı birleştirme işlemi için öncelikle randevu alınması gerekmektedir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü "randevu.nvi.gov.tr" web portalı üzerinden ya da Çağrı Merkezinden (Alo 199) randevu alınabilir.