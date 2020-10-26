e-Devlet'te vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet daha kullanıma sunuldu
Vatandaşlar artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda hayatı kolaylaştıracak bir hizmetin daha vatandaşların kullanımına sunulduğunu belirterek, "Vatandaşlar artık sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." ifadesini kullandı.
Koç, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde olabildiğince evde kalmanın önemine işaret ederek, bu doğrultuda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi olarak pek çok hizmeti e-Devlet Kapısı'na taşımaya çalıştıklarını bildirdi.
Bu kapsamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun yoğun çalışmaları neticesinde güzel bir hizmeti daha vatandaşların hizmetine sunmanın gururunu yaşadıklarına dikkati çeken Koç, "Artık vatandaşlarımız bayiye gitmeden sabit veya mobil telefon, internet ve kablo TV aboneliklerinin fesih işlemlerini e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek." değerlendirmesinde bulundu.
12 operatörün fesih işlemi gerçekleştirilebilecek
Vatandaşlar "mobil imza", "e-İmza", "TC kimlik kartı" ya da "internet bankacılığı" giriş yollarından biri ile e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak "https://www.turkiye.gov.tr/btk-abonelik-fesih-basvurusu" bağlantısı üzerinden söz konusu hizmete erişim sağlayabilecek.
E-Devlet Kapısı üzerinden fesih işlemlerinin yapılabildiği kurumlar şöyle:
"Turksat, TT Mobil, Türk Telekom, Turkcell, Superonline, Digiturk, TTNet, Turknet, Millenicom, D-Smart, Vodafone ve Vodafone Net."