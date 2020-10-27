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Donald Trump Ne Zaman Başkan Oldu?
Trump,8 Kasım 'da yapılan seçimleri kazanarak 45. Amerika Birleşik Devletleri başkanı oldu
Gündem 27.10.2020, 00:48
Donald John Trump (14 Haziran 1946), Amerikalı iş insanı, politikacı ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 45. ve günümüzdeki başkanı. 8 Kasım 2016 tarihinde yapılan 2016 Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerine Cumhuriyetçi Partinin adayı olarak girmiş, Hillary Clinton'dan yaklaşık 3 milyon oy geride kalmasına rağmen, Amerika'nın seçiciler heyeti metoduna göre başkanlığa seçilmiştir. Seçildiğinde 70 yaşında olması onu seçilen en yaşlı ABD başkanı yapar.