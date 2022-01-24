Birçok Ülkeden Pozitif Ayrıştık!

Bakan Varank, Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) yapılan sınai mülkiyet başvuru sayılarının salgın sürecine rağmen 2020'de olduğu gibi artmaya devam ettiğini vurguladı.

Geçen yıl TÜRKPATENT'e 8 bin 439 patent, 4 bin 418 faydalı model, 176 bin 493 marka ve 59 bin 247 tasarım olmak üzere toplam 248 bin 597 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldığını söyleyen Varank, "Bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 3, faydalı model başvurularında yüzde 24, marka başvurularında yüzde 13 ve tasarım başvurularında yüzde 41 artış gerçekleşti. Devam eden Kovid-19 salgınına rağmen başvurularda kaydettiğimiz artışlarla birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başardık." diye konuştu.

Varank, yerli ve yabancı toplam başvuru sayılarının da faydalı modelde yüzde 24, markada yüzde 12 ve tasarımda yüzde 39 artarken, patentte bir miktar düştüğünü kaydetti.

Geçen yıl özellikle yerli sınai mülkiyet tescil sayılarında büyük artışlar görüldüğünü belirten Varank, şu ifadeleri kullandı:

"Yerli patent tescil sayısı 2020'ye göre yüzde 51 artarak 3 bin 342'ye ulaşırken, yerli faydalı model tescil sayısı yüzde 120 artarak 2 bin 513'e, yerli marka tescil sayısı yüzde 33 yükselişle 114 bin 242'ye çıktı. Öte yandan yerli tasarım tescil sayısı yüzde 16 artarak 44 bin 278'e ulaştı.

PATENT BAŞVURULARINDA İLK 50'DE 19 ÜNİVERSİTE YER ALDI

Varank, 2021'de yerli patent başvurusunda bulunan ilk 50 kuruluş arasında 19 üniversitenin yer aldığına dikkati çekerek, yerli patent başvurularının yüzde 11'inin üniversiteler tarafından yapıldığını bildirdi.

En fazla yerli patent başvurusu yapan ilk 10 kuruluşun 1534 başvuruyla toplam yerli başvuruların yüzde 18'ini gerçekleştirdiğini dile getiren Varank, şu bilgileri paylaştı:

"Yerli patent başvurularında en fazla başvuru yapılan sektörler sırasıyla, 609 başvuruyla 'tıbbi ve cerrahi teçhizat ile ortopedik araçların imalatı', 534 başvuruyla 'büro makineleri ve bilgisayar imalatı', 523 başvuruyla 'başka yerde sınıflandırılmamış ev aletleri imalatı', 483 başvuruyla 'motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı', 469 başvuruyla 'eczacılık ürünlerinin, tıbbi kimyasalların ve botanik ürünlerinin imalatı' sektörleri oldu."

Varank, sınai mülkiyet başvurularının illere göre dağılımında, patent ve marka başvuru sayılarında sıralamanın, İstanbul, Ankara, İzmir şeklinde gerçekleşirken, tasarımda İstanbul, Bursa ve Kayseri şeklinde olduğunu anlattı.

TESCİLLİ COĞRAFİ İŞARET SAYISI 990'A YÜKSELDİ

Geçen yıl yapılan 352 coğrafi işaret tesciliyle toplam tescilli coğrafi işaret sayısının 990'a yükseldiğini kaydeden Varank, "2021'de en fazla coğrafi işaret başvurusu yapan iller, 61 başvuruyla Erzurum, 34 başvuruyla Van ve 28 başvuruyla Gaziantep oldu. Halen Avrupa Birliği nezdinde 7 tescilli coğrafi işaretimiz bulunuyor. Bunlar, Antep baklavası, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve Taşköprü sarımsağı." dedi.

Varank, geçen yıl aralıkta yayımlanan Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'na değinerek, "Türkiye, ulusal düzeyde patent başvurularında dünyada 14'üncü, marka başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında 4'üncü, ulusal düzeyde genel sınai mülkiyet sıralamasında ise 9'uncu sırada yer aldı." diye konuştu.

Türkiye'nin 2011'den bu yana Avrupa'da en fazla marka başvurusu yapılan ülke konumunda olduğunu vurgulayan Varank, "TÜRKPATENT, 2017'den bu yana Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) nezdindeki 23 uluslararası otoriteden biri olarak geçen yıl dünyada en fazla uluslararası araştırma raporu düzenleyen ilk 10 kurum arasında yer almayı başardı." bilgilerini paylaştı.

HABER: Sevgi Ceren GÖKKOYUN