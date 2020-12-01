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Adana hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 1 Aralık 2020 tarihli haberimizde
Gündem 01.12.2020, 22:39 01.12.2020, 22:40
Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.
Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/