Son Dakika

Adana hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu. Ayrıntılar 1 Aralık 2020 tarihli haberimizde

Gündem 01.12.2020, 22:39 01.12.2020, 22:40
Adana hava durumu 15 günlük detaylı hava durumu
banner230

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Adana'da 15 günlük hava durumu oldu.

Kaynak: https://www.havadurumu15gunluk.net/

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@