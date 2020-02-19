Açıkgöz, "2021 yılının Kapadokya Yılı ilan edilmesini istirham ediyoruz."
AK PARTİ Nevşehir Milletvekili TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Mustafa Açıkgöz, AK PARTİ Genel Merkezinde Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında 18 Şubat 2020 Salı günü gerçekleştirilen kahvaltılı istişare toplantısına katıldı.
Açıkgöz sosyal medya hesaplarından istişare toplantısındaki konuşmasıyla alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Açıkgöz, “İstişare toplantımızda ‘Sevdamız Nevşehir’imizle alakalı önemli konularımızı bir kez daha gündeme taşıdık.
Sn Cumhurbaşkanımızın desteğiyle Kapadokya, Türk turizminin lokomotifi olmaya adaydır. 2019 yılında 4 milyon turist ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. 2023 yılında Allah’ın izniyle 7 milyon turiste ulaşmayı hedefliyoruz. Sizlerin de en az bir gece Kapadokya’da kalmak arzusuyla teşriflerinizi bekliyoruz. Bir arzumuz da 2021 yılının talimatlarınızla Kapadokya Yılı ilan edilmesini istirham ediyoruz.
Kozaklı’mızla alakalı Sera AŞ ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor.
Uçhisar, Ortahisar, Göreme’miz gibi Kapadokya’nın merkezini teşkil eden turizm bölgelerimizde dünyayı ağırlıyoruz, sizlerin talimatıyla en kısa sürede doğalgaza kavuşturacağız inşallah. Organize sanayi bölgelerimizi de bu kapsamda doğalgaza kavuşturacağız.
Rabb’im sözünüzü tesirli, kılıcınızı keskin; kararınızı rızasına uygun eylesin. Nevşehir’imizin selamları, duaları ve destekleri her daim sizinle…” diyerek verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini ifade etti.