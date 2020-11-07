ABD seçimini kim kazandı, seçim sonucu son durumu nedir?

Amerikan Associated Press (AP) haber ajansının verilerine göre Biden, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandı.

Nevada, Arizona, Kuzey Carolina ve Georgia eyaletinde sayımlar devam ederken bu sabah Pennsylvania'daki sayımlar tamamlandı.

AP'nin verilerine göre Biden oyların yüzde 49,6'sını alarak eyaletteki 20 delegeyi hanesine yazdırdı.

Böylece, 253 olan delege sayısını 273'e çıkaran Biden, ABD'nin seçilmiş başkanı oldu.

Georgia, Nevada ve Arizona eyaletlerinde de Biden önde iken Trump'ın bu üç eyaleti kazanması dahi artık başkanlık yarışına etki etmeyecek.

"Amerikan halkının bana duyduğu güvenden onur duydum"

ABD Başkanlığına seçilen Joe Biden, "Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen (Kamala) Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' dedi.

Associated Press haber ajansı tarafından açıklanan resmi olmayan sonuçlara göre 59. başkanlık seçimlerini kazanan Biden, yaptığı açıklamada, eşsiz engeller karşında Amerikan halkının rekor sayıda oy kullanarak, demokrasinin ABD'nin kalbinde attığını bir kez daha kanıtladığını belirtti.

Biden, öfke ve sert söylemleri geride bırakma ve ulus olarak birlik olma zamanının geldiğini belirterek, ''Amerika için birleşme ve iyileşme zamanı.'' mesajı verdi.

"Amerikan halkının bana ve başkan yardımcılığına seçilen Harris'e duyduğu güvenden onur duydum.'' diyen Biden, ''Biz Amerika Birleşik Devletleriyiz, birlikte hareket edersek yapamayacağımız hiçbir şey yok.'' ifadesini kullandı.

ABD başkanlığına seçilen Biden, yerel saatle 20.00'de zafer konuşması yapacak

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ABD saatiyle 20.00'de (TSİ 04.00) zafer konuşması yapacak.

Biden'ın seçim kampanyası ekibinden yapılan açıklamada, Joe Biden'ın başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile 20.00'de Delaware eyaletinin Wilmington kentinde ulusa sesleniş konuşması yapacağı belirtildi.

Biden ise Twitter hesabından da paylaşımda bulunarak, ''Bizi zor bir iş bekliyor ama size söz veriyorum: Bana oy verseniz de vermeseniz de tüm Amerikalıların başkanı olacağım. Bana olan inancınızı boşa çıkarmayacağım.'' ifadesini kullandı.

AB ve NATO'dan Biden'a kutlama

Avrupa Birliği (AB) yönetimi ve NATO, ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden'ı tebrik etti.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yazılı açıklamasında AB'nin ABD'deki seçimleri yakından takip ettiğini ve seçim sürecindeki son gelişmeyi not ettiklerini belirterek, "AB, Başkan seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'i yeterli oya ulaşmalarından dolayı kutlamaktadır." ifadesini kullandı.

ABD seçimindeki rekor katılımdan memnuniyet duyduklarını dile getiren Michel, şunları kaydetti:

"Sonuçların onay sürecini takip ediyoruz ve ABD seçim sisteminin yakında sonuçları açıklayacağına inanıyoruz. AB bir kez daha güçlü transatlantik ortaklığına bağlılığını vurgulamaktadır ve yeni Başkan, yeni Kongre ve yönetimle çalışmaya hazırdır."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de yazılı açıklama yaparak Joe Biden ve Kamala Harris'i seçim zaferlerinden ötürü samimi şekilde kutladığını bildirdi.

Von der Leyen, "AB ve ABD dost ve müttefiktirler. Vatandaşlarımız derin bağları paylaşmaktadır. Başkan seçilen Biden ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadesine yer verdi.

Avrupa Parlamento Başkanı David Sassoli ise "Yeni Başkan Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e en iyi dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.

Sassoli, "Dünyanın özellikle bu zor zamanlarda Avrupa ile ABD arasında güçlü bir ilişkiye ihtiyacı var. Kovid-19'la mücadele, iklim değişikliği ve yükselen eşitsizlik konularında birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." açıklamasını yaptı.

NATO'dan kutlama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise yazılı açıklamasında, "Joe Biden'ın yeni ABD Başkanı seçilmesinden samimi memnuniyet duyuyorum. Sayın Biden'ın NATO'nun ve transatlantik ilişkisinin güçlü bir destekçisi olduğunu biliyorum." ifadesini kullandı.

"ABD'nin liderliğinin öngörülemez bir dünyada çok önemli olduğunu" belirten Stoltenberg, Biden ve Harris ile Kuzey Amerika ve Avrupa arasındaki bağı güçlendirmek için çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini bildirdi.

Stoltenberg, güçlü bir NATO'nun Kuzey Amerika ve Avrupa için iyi olacağını belirterek, daha iddialı bir Rusya, uluslararası terörizm, siber ve füze tehditleri ile Çin'in yükselişiyle gelen küresel dengedeki değişim gibi meydan okumalara karşı bu ortak güce ihtiyaç olduğunu vurguladı.