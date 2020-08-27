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2020 Yılı 30 Ağustos Zafer Bayramının kaçıncı yılı?
30 Ağustos Zafer Bayramı için çok kısa bir süre kaldı. Merak edenler için 30 Ağustos Zafer Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor sorusunun yanıtını hazırladık.
Gündem 27.08.2020, 13:17 27.08.2020, 13:27
Zafer Bayramı, 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl 30 Ağustos günü kutlanan resmi, ulusal bir bayramıdır. Her sene 30 Ağustos tarihinde kutlamalar yapılır. Bu sene koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar "30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama olacak mı, etkinlikler yasaklandı mı?" sorularının yanıtlarını merak ediliyorlar. 30 Ağustos Zafer Bayramı hangi güne denk geliyor? Resmi tatil mi? İşte tüm detaylar...
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI 2020 HANGİ GÜN?
Bu yıl Büyük zaferin 98. yılı