16 Ocak 2020 Tarihli ve 31010 Sayılı Resmi Gazete
YÖNETMELİKLER
–– Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği
–– Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
–– Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2020 Yılı Tarifesi
–– İşkolu Tespit Kararları (No: 2020/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)
–– 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2020 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2020/1)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
–– Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 1 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı
–– Yüksek Seçim Kurulunun 09/01/2020 Tarihli ve 3 Sayılı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
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