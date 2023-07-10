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07 Temmuz 2023 tarihli ve 32241 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7346)” yayımlandı.

Bilindiği üzere, KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır. 

Bu Karar ile genel KDV oranı %18’den %20’ye; %8 indirimli KDV oranı ise %10’a yükseltildi. Bazı temel gıda maddelerine uygulanan %1 indirimli KDV oranın da ise değişiklik yapılmadı.

Diğer taraftan, yine bu Karar ile %8 indirimli KDV oranının uygulandığı (II) sayılı listenin 37 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Buna göre; sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete mallarıiçin KDV oranı %8’den %20’ye yükseltilmiştir.

Bu Karar 10 Temmuz 2023 (Pazartesi) tarihinde yürürlüğe girecektir.