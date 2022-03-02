4 MART 2022 Tarihli Hutbe Henüz Yayınlandı.

BAĞIMLILIK: İNSAN ONURUYLA BAĞDAŞMAYAN HASTALIK

Muhterem Müslümanlar! Okuduğum ayet-i kerimede Cenâb-ı Hak şöyle buyuruyor: “Andolsun biz insanoğluna şan, şeref ve nimetler verdik; onları karada ve denizde taşıdık, kendilerine güzel güzel rızıklar verdik ve onları yarattıklarımızın çoğundan üstün kıldık.”1

Aziz Müminler! Yüce Rabbimiz, insanı eşref-i mahlûkat, yani varlık âleminin en şerefli üyesi olarak yaratmıştır. Tertemiz fıtratını korumak, dünya ve ahiret saadetine ermesini sağlamak için ona bazı sınırlar çizmiştir. İnsanoğlunun yaratılış gaye ve hikmetine uygun olan güzellikleri helal kılmış; insanın onur ve haysiyetini zedeleyen, ona zarar veren çirkinlikleri ise yasaklamıştır. Yüce dinimizin yasaklarından biri de insanın iradesini elinden alan, onu bedenen ve ruhen tükenişe sürükleyen bağımlılıktır.

Kıymetli Müslümanlar! Çağımızda toplumları derinden sarsan önemli bir sorundur bağımlılık. Alkol, uyuşturucu, kumar, sigara ve teknoloji gibi bağımlılıklar çocuklarımızı, gençlerimizi, gelecek nesillerimizi ve bütün insanlığı tehdit etmektedir. Zira bağımlılıkla birçok hastalığa kapı aralanıyor. İnsan onuruyla bağdaşmayan şiddet körükleniyor. Bin bir emekle kurulan yuvalar dağılıyor, ocaklar sönüyor. Haksız kazançla kin ve düşmanlık tohumları ekiliyor. Dijital ekranların esareti altında asıl sorumluluklar unutuluyor, ihmal ediliyor. Nice insan gerçek hayattan uzak, yalnızlık girdabında kayboluyor; hayal dünyasında sahte mutlulukların peşinden koşuyor.

Değerli Müminler! Bağımlılık, varoluş gayemizi unutturan bir hastalıktır ve her şeyden önce Rabbimizin bizlere bahşettiği akıl, irade, sağlık, ömür, servet gibi nimetlere karşı nankörlüktür. Bizim için takdir edilen insan olma şerefine gölge düşürmektir. Sadece bugünümüzü değil; yarınlarımızı ve ahiretimizi de tehlikeye atmaktır. O halde bize düşen bağımlılıklara karşı uyanık olmaktır. Beden ve ruh sağlığımızın en büyük düşmanı olan alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerin her türlüsünden sakınmak ve sakındırmaktır. Kumar illetiyle ömrümüzü, mal ve servetimizi heder etmemektir. Teknolojiyi bilinçli kullanmak, vaktimizi beyhûde tüketmemektir. Güzel alışkanlıkların ve ahlakın aile içinde kazanıldığını; yavrularımızın ancak bizim ilgi ve desteğimizle bağımlılıktan uzak kalabileceğini unutmamaktır. Ailemizde ya da çevremizde bağımlı olan varsa danışmanlık ve tedavi merkezlerine yönlendirmektir.

Kıymetli Müslümanlar! Hutbemi Resûl-i Ekrem (s.a.s)’in şu uyarısıyla bitiriyorum: “Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz: Ömrünü nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazandığından, malını nerede harcadığından, bildiği ile amel edip etmediğinden.”2 1 İsrâ, 17/70. 2 Tirmizî, Sıfatü’l-kıyâme, 1. Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü

18.02.2022 Peygamberimizin Ahlakı Kur'an'dı

11.02.2022 İslam'ı Temsil Sorumluluğumuz

04.02.2022 Söz ve Davranışlarımızda Doğru Olalım

28.01.2022 Üç Aylar, Rahmet ve Mağfiret Vesilemiz

21.01.2022 İslam, Allah Katında Yegane Din İslam

14.01.2022 Kelime-i Şehadet, İmanın Özü

07.01.2022 Tövbe: Günahlardan Arınma İradesi

31.12.2021 Geleceğimize Yön Verelim, Geçmişimizi Muhasebe Edelim,

24.12.2021 Ahiret Daha Hayırlı ve Süreklidir

17.12.2021 Müslüman, Dini ve Ahlaki Değerleriyle Yaşar

10.12.2021 Mümin Cana Yakındır

03.12.2021 Engelleri Hep Birlikte ve Sevgiyle Aşalım

26.11.2021 Mümin Faydasız Sözlerden ve Lüzumsuz İşlerden Uzak Durur

19.11.2021 Şiddet İnsan Onuruyla Asla Bağdaşmaz

12.11.2021 Allah ile Kul Arasındaki Kutlu Bag

05.11.2021 İnsan İmanla Yücelir

29.10.2021 Yaşlılarımıza Vefa, Rahmet ve Mağfiret Vesilemizdir

22.10.2021 Onun Bize Mirası, Eşsiz Vefası

15.10.2021 Mübarek Gece Mevlid-i Nebi

08.10.2021 Sonsuz Hayat Ahiret

01.10.2021 Mümin Camiye Vefalıdır

24.09.2021 Takva, Rabbimizin Rızasını Diri Tutma Bilinci