CarrefourSA'nın Ramazan sofraları için özel olarak hazırladığı kolilerden biri olan Klasik Koli, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor.

Klasik Koli

CarrefourSA'nın Ramazan sofraları için özel olarak hazırladığı kolilerden biri olan Klasik Koli, çekirdek aile sofralarınız için temel ihtiyaçları barındırıyor. Bakliyattan sıvı yağa, makarnadan yemek sonrası çaya kadar geniş ürün yelpazesi ile lezzetli sofralar hazırlamanıza yardımcı olan ürünler, CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi'nde sizleri bekliyor.

Zamandan ve Fiyattan Tasarruf Edin

Klasik Koli, zamandan ve fiyattan tasarruf etmeniz için size özel hazırlanmış bir paket içerisinde sunuluyor. Aşağıda malzeme detaylarını bulabileceğiniz ve lezzetli sofralar hazırlamanıza imkan sağlayan Klasik Ramazan Kolisi’ni CarrefourSA güvencesiyle tek tıkla satın alabilirsiniz.

CarrefourSA Klasik Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Süper Koli

Ramazan ayında iftar sofralarınıza lezzet katacak yemeklik malzemeler ile zamandan ve fiyattan büyük oranda tasarruf etmeniz için CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. Ramazan ayında kurulan iftar sofraları kolay kolay unutulmaz, güzelliği bir hayli akılda kalıcıdır. Süper Ramazan kolisi size yıllar sonra dahi hatırlanacak, güzel ve lezzetli sofralar kurma imkanını da beraberinde getiriyor.

Ramazan Kolisi İftar Sofralarına Lezzet Katıyor

Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan çay ve kahveye, gazlı içeceklerden misafirlerinize yemek sonrası ikram edebileceğiniz tatlıya kadar birçok seçeneğin sunulduğu zengin içerikli koliyi CarrefourSA güvencesiyle tek tıkla satın alabilirsiniz.

CarrefourSA Süper Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Yerli Pilavlık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Duru Haşlanmış Fasulye 400 G

Yurt Haşlanmış Nohut 800 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

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Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Mutlu İrmik 500 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Mega Koli

Ramazan ayında kurulan iftar sofralarına lezzet ve keyif katan CarrefourSA ramazan kolileri, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf etmenizi sağlıyor. CarrefourSA'nın çeşitli alternatiflerle hazırladığı ramazan kolilerini kendi eviniz için alabileceğiniz gibi ihtiyaç sahiplerine de hediye edebilirsiniz.

Geniş Aileler İçin Tasarruf İmkânı

CarrefourSA ramazan kolileri, farklı bütçelere ve ihtiyaçlara yönelik olarak çeşitli alternatiflerle sunuluyor. Koli içeriklerinde ürün çeşitliliği farklılaşsa da her zaman en seçkin markaların ürünlerine yer veriliyor. CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi, en zengin içerikli kolilerden bir tanesi olarak öne çıkıyor. Sıvı yağdan bakliyata, çay, kahve ve gazlı içeceklerden kahvaltılıklara kadar farklı ürünlerin bir arada sunulduğu Carrefour Mega Ramazan Kolisi, geniş ailelere ve iftar sofralarında misafir ağırlamayı sevenlere hitap ediyor. Mega Ramazan Kolisi, ramazan boyunca ihtiyaç duyulan birçok ürüne bir anda ulaşmanıza olanak tanırken %36 tasarruf etmenizi de sağlıyor.

CarrefourSA Mega Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Ofçay Hazine Siyah Çay 500 G

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 200 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet

Lüks Koli

Ramazanın gelişi sofralardan belli olur. Ramazan ayında kurulan soflara lezzet ve keyif katmak için hazırlanan CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi sizleri bekliyor. İçerisindeki otuz beş çeşit ürün ile zamandan ve fiyattan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

CarrefourSA’da Ramazan Bereketi

CarrefourSA Lüks koli zengin ürün çeşitliliği ile öne çıkıyor. Bakliyattan sıvı yağa, şeker ve tuzdan ihtiyaç duyacağınız onlarca ürün tek bir kolide. Ramazanın bereketini sofralarınıza getiren ve özel olarak hazırlanan ramazan kolilerini hem eviniz hem de ihtiyaç sahipleri için tek tıkla satın alabilirsiniz.

CarrefourSA Lüks Ramazan Kolisi İçeriği:

Kırlangıç Ayçiçek Yağı 1 Lt

Komili Natürel Sızma Zeytinyağı 500 Ml

Tat Osmancık Pirinç 1000 G

Tat Kırmızı Mercimek 1000 G

Tat Nohut 1000 G 8 Mm

Tat Pilavlık Bulgur 1000 G

Türkşeker Toz Şeker 1000 G

Carrefour Küp Şeker 750 G

Doğadan Geleneksel Karadeniz Siyah Çay 500 G

Lıpton Doğu Karadenız Demlik Poşet 48'Li

Kocatepe Türk Kahvesi 100 G

Sinangil Buğday Unu 1000 G

Mutlu Burgu Makarna 500 G

Mutlu İrmik 500 G

Tamek Domates Salçası 830 G

Tamek Bezelye 830 G

Yurt Haşlanmış Fasulye 400 G

Billur İyotlu Sofra Tuzu 750 G

Helsan Helva 200 G

Marmarabirlik Siyah Zeytin 400 G

Lokman Çilek Reçeli 360 G

Bağdat Kırmızı Pul Biber 40 G

Arifoğlu Köfte Harcı 50 G

Bizim Mutfak Şehriyeli Tavuk Çorbası 58 G

Bizim Mutfak Tavuk Bulyon 6'Lı

Kenton Çikolatalı Puding 100 G

Damla Mınera Mango Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Damla Minera Limon Aromalı Maden Suyu 200 Ml

Cappy Serin Limonata 1 Lt Pet

Sprite Gazoz 1 Lt Pet

Fusetea Şeftali Aromalı İçecek 1 Lt Pet

Coca Cola Zero Sugar 1 Lt Pet

Fanta Portakal Aromalı Gazoz 1 Lt Pet