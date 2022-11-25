Trendyol ParaPuan, CardFinans Trendyol ile Trendyol harcamalarından kazanılan, yalnızca Trendyol'da kullanılabilen ve Bankamız tarafından sunulan bir ParaPuan özelliğidir.
- Trendyol ParaPuan, CardFinans Trendyol ile Trendyol harcamalarından kazanılan, yalnızca Trendyol'da kullanılabilen ve Bankamız tarafından sunulan bir ParaPuan özelliğidir.
- Web kanalından yapılan başvurularda, başvurunun onaylanması halinde CardFinans Trendyol karta 200 TL değerinde 30 gün geçerli Trendyol ParaPuan yüklenir.
- Trendyol Yemek'te yapacağınız harcamalarda %5, diğer Trendyol harcamalarında ise %1 kazanılır, aylık toplam Trendyol ParaPuan kazanımı müşteri başına 50 TL ile sınırlıdır. Yüklenen Trendyol Puanlar 30 gün geçerlidir, kullanılmayan Puanlar bu süre sonunda geri alınır.
- ParaPuan ya da Trendyol ParaPuan ile yapılan harcamalardan Trendyol Puan kazanılmaz.
- ParaPuan kazanılan işlemin iptali/iadesi durumunda verilen ParaPuan da geri alınır.
- Trendyol ParaPuan, Trendyol işlemlerinde kazanılan ve Trendyol’da kullanılabilen ParaPuan’dır. Maliyeti QNB Finansbank tarafından karşılanmaktadır.
- QNB Finansbank, öncesinde bilgi vermek kaydıyla, kampanya koşullarında değişiklik yapma/sonlandırma hakkını saklı tutar.