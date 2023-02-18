Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Çanakkale'ye ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Çanakkale'ye ne zaman kar yağacağı oldu.

Çanakkale'ye kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Çanakkale'ye kar ne zaman yağacak? Çanakkale 10 günlük detaylı hava durumu.

Ocak ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Çanakkale'ye ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Çanakkale'ye kar ne zaman yağacak? Çanakkale 10 günlük detaylı hava durumu