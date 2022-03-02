Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 107. yılını kutlayacağız 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Ayrıca Çanakkale şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık 18 Mart şiirleri ve anlamlı uzun kısa Çanakkale Zaferi sözlerini sizin için derledik.

2020 yılı itibariyle 105. Yıldönümü

2021 yılı itibariyle 106. Yıldönümü

2022 yılı itibariyle 107. Yıldönümü

18 MART ŞEHİTLER GÜNÜ ANLAMI

Çanakkale Cephesi'nde kahraman ordumuzun verdiği mücadele yalnızca Türk tarihinin değil bütün dünya tarihinin akışını etkileyecek derecedeydi. I. Dünya Savaşı başladığında Bulgaristan Sofya’da “ateşemiliter” olan Mustafa Kemal, gönüllü olarak Çanakkale Savaşlarına katılmıştır. Mustafa Kemal, Kasım 1914’te, Başkomutanlık Vekaleti’ne müracaat ederek cephede aktif bir göreve getirilmek istemiş, ancak kendisine, “Sizin için orduda her zaman bir görev vardır. Ancak Sofya Ateşemiliterliği’ni daha önemli gördüğümüzden sizi orada bırakıyoruz” cevabı verilmiştir. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Aralık 1914’te Sofya’dan Başkomutan Vekili Enver Paşa’ya bir mektup yazarak cephede aktif görev alma isteğini yenilemiştir: “Vatanın müdafaasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde, ateş hatlarında bulunurken ben Sofya’da ateşemiliterlik yapamam! Eğer birinci sınıf subay olmak liyakatinden mahrumsam, kanaatiniz bu ise, lütfen açık söyleyiniz.”

Mustafa Kemal, bu ısrarları üzerine, 20 Ocak 1915’te, Esat Paşa komutasındaki, 3. Kolordu’ya bağlı olarak Tekirdağ’da kurulacak 19. Tümen Komutanlığı’na atanmıştır.

Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşlarına “yarbay” olarak başlamıştır, fakat beş hafta sonra 1 Haziran 1915’te “albay” olmuştur.

2 Şubat 1915’te Tekirdağ’a gelen Mustafa Kemal 19. Tümeni kurma çalışmalarına başlamış, 25 Şubat 1915’te, Tekirdağ’daki 19. Tümen Komutanlığı, Maydos (Eceabat)’a nakledilmiş ve Mustafa Kemal 19. Tümen ve Maydos Bölge Komutanlığı’na getirilmiştir. (19. Tümene ek olarak, 9. Tümenin 2 piyade alayı bazı topçu birlikleri de Maydos Bölge Komutanlığı emrine verilmiştir.)

Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 107. yılını kutlayacağız 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Ayrıca Çanakkale şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık 18 Mart şiirleri ve anlamlı uzun kısa Çanakkale Zaferi sözlerini sizin için derledik.

Yaklaşık 300.000 kahraman askerimizin şehit olduğu Türk'ün gücünü altın harflerle tarihe yazdıran Çanakkale Zaferi'nin bu yıl 107. yılını kutlayacağız 1915 ve 1916 yılları arasında süren Çanakkale Savaşı'nın önemi ve anlamı haberimizde. Ayrıca Çanakkale şiirleri 4 kıtalık-8 kıtalık 18 Mart şiirleri ve anlamlı uzun kısa Çanakkale Zaferi sözlerini sizin için derledik.