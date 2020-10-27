Sefirin Kızı 'Sancar' Engin Akyürek kimdir?

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981 tarihinde Ankara' da doğmuştur. Aslen Erzincan – Tercanlıdır. Babası memur, annesi ise ev hanımıdır. Engin Akyürek'in kendisinden küçük bir de erkek kardeşi var. Çocukluk dönemlerinde futbol oynayan Engin Akyürek'in hayalinde futbolcu olmak varmış. Engin Akyürek, fanatik Beşiktaş taraftarıdır. Liseyi okuduktan sonra Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Bölümününden mezun olmuştur. Engin Akyürek, üniversite yıllarında tiyatro ile ilgilenip, birçok oyunda rol almıştır. 2004 yılında"Türkiye'nin Yıldızları" yarışmasına katılan Engin Akyürek, yarışmada birinci olup sanat dünyasına adım atmıştır. Bu yarışma, hayatının dönüm noktası olmuş ve oyunculuk camiasına girmesine etken olmuştur. Yarışma sonrası kendisine dizi teklifleri geldi. "Yabancı Damat" adlı dizide Kadir rolünü üstlenerek ilk oyunculuk deneyimini kazanmış oldu. Üstün başarısı ve yakışıklılığıyla kendisine hayran kitlesi oluşturdu. En büyük çıkışı Fatmagül'ün Suç Ne? adlı dizisindeki Kerem rolüyle yaptı.

Engin Akyürek 1.87 boyundadır.