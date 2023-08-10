1992 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuş ardından kısa bir süre Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

1994 yılında Bolu Valiliği Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başlamıştır.

Felahiye kaymakamlığı, Yazıhan kaymakamlığı, Malatya vali yardımcılığı görevlerinde bulunmuş, İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve 2013-2015 yıllarında ise genel müdür olmuştur.

2015 yılında Düzce valisi olarak atanmıştır. 25 Ağustos 2016 tarihinde Millî Savunma Bakanlığı'nın ilk sivil müsteşarı olarak tayin edilmiştir.

10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete ile Nevşehir Valisi olarak atanmıştır.