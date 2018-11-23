Rasim Arı Kimdir?

Rasim ARI, 1975 Nevşehir doğumludur.

1989 yılında eğitim görmeye başladığı Nevşehir İmam Hatip Ortaokulu’nun ardından 1993 – 1996 yılları arasında Pendik İmam Hatip Lisesi’nde eğitim görmüştür.

1996 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde lisans eğitimine başlarken 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun olmuştur. Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde yüksek lisansını tamamlamıştır.

2001 yılında Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak siyaset hayatına başlayan Arı, 2007 yılında AK Parti’den Nevşehir Milletvekilliği için Adaylığını koymuştur.

2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın Danışmanlığı görevine getirilmiş bürokrasi hayatına sırasıyla Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu’nun Danışmanı olarak devam etmiştir.

2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği’ne görevine atanan Arı, 2015 yılından itibaren atandığı Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini sürdürmektedir

Ayrıca;

Ataköy Marina ve Yat işletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği,

Maksev Maltepe Eğitim Kültür Sanat Vakfı Yönet Kurulu Üyeliği,

Wushu Federasyonu Denetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.

Ülkemizde yaşayan Suriyeli mültecilerin sosyal uyumlarını arttırabilmek ve uluslar arası medya da mültecilerin durumuna dikkat çekebilmek adına mültecilerden oluşan takımların yer aldığı Yeşil Sahada Barış İçin Kardeşlik Turnuvası düzenlenmiştir. Bu projede Suriyeli mülteciler spor ile sosyalleşebilme imkânını bulurken çeşitli sponsorlar aracılığıyla mültecilere de destekler sağlanmıştır. Projenin sonunda ünlü futbolculardan oluşan karma takım Suriyeli mültecilerle gösteri maçına çıkmışlardır.

Ayrıca sporun birleştirici, bütünleştirici ve kaynaştırıcı gücü kullanılmak suretiyle, terör olaylarının yaşandığı illerde spora olan ilginin arttırılması, bölge gençliği ve halkının hem bireysel hem de toplumsal olarak gelişiminin sağlanması ve bölgenin sporla anılmasını sağlayabilmek adına “Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Kardeşlik ve Spor Turnuvaları” hayata geçirilmiş ve her yaştan kesimin spora katılımı sağlanmıştır.

“Spor ile Hayata Gülümse” projesi kapsamında ise vatanları uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin çocukları ile Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumundaki çocuklar spor müsabakalarına götürülerek sosyalleşebilmeleri, sportif faaliyetlerle ilgili hale gelebilmeleri ve duygusal açıdan desteklenebilmeleri amaçlanmıştır

Proje ülke genelinde ilgi ve merak uyandıran ve takip edilen bir sosyal sorumluluk projesi olarak sürdürülürken birçok spor kulübü de “Spor ile Hayata Gülümse” Projesine destek vermiştir.

Hayata geçirdiği birçok sosyal sorumluluk ve hareketlilik projesi toplumsal sorunlara çözüm üretilmesine katkı sağlamış yürüttüğü projeler hem ülke genelinde hem de yurt dışında dikkat çekmiş ve bir farkındalık oluşmasını sağlamıştır.

Rasim ARI, Arapça ve İngilizce bilmektedir. Evli ve 2 çocuk babasıdır.