Nihat Zeybekci Kimdir?

(1 Ocak 1961, Pınarlar, Tavas, Denizli), Türk siyasetçi ve eski Ekonomi Bakanı. 2011 yılından beri milletvekili olup, 2013-2015 ve 2016-2018 yılları arasında Ekonomi Bakanlığı görevini sürdürdü. 2004-2011 yılları arasında Denizli Belediye Başkanlığı görevini yaptı.

Eğitimi

1 Ocak 1961 tarihinde Denizli'nin Tavas ilçesi bağlı Pınarlar mahallesinde Şükrü ve Fatma Zeybekci çiftinin beşinci ve son çocuğu olarak doğdu. Tütün işçiliğiyle geçimini sağlayan bir ailenin çocuğu olarak küçük yaşta çalışma hayatıyla tanışan Zeybekci, ilk ve ortaokulu Tavas’ta bitirdi. Lise eğitimini parasız yatılı sınavlarında sağladığı başarıya Kütahya'da tamamlamasının ardından Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden mezun oldu. Üniversite’de okuduğu süre boyunca bir dış ticaret şirketinde çalıştı. Sonrasında İstanbul Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Kariyeri

Profesyonel iş yaşamına İstanbul’da özel sektörde başladı. Denizli'de bir tekstil firmasının ihracat müdürlüğünü yaptı, 1994 yılında ise Turkuaz Tekstil'i kurdu. Denizli Sanayi Odası Meslek Grubu Üyeliğinde bulunan Zeybekci, Denizli Platform Sözcülüğü görevini üstlendi ve iki dönem Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği Başkanlığını yürüttü.

Siyasi kariyeri

Denizli Belediye Başkanlığı

2004 Türkiye yerel seçimleri'nde Zeybekci, Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanlık görevini üstlendiği Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (AK Parti) Denizli Belediye Başkanıolarak seçildi. Belediye Başkanlığı döneminde Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini üstlendi. 2005–2011 arasında ise Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı. 2009–2012 yılları arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2009 Türkiye yerel seçimleri'nde tekrar AK Parti Denizli Belediye Başkanı olarak seçildi. 2011 yılında yapılacak milletvekili seçimlerine katılmak için görevinden istifa etti.

Ekonomi Bakanlığ

(Soldan Sağa) Jose Fernandez, Nihat Zeybekci ve Kemal Kirişci Brookings Enstitüsü'nde.

2011 Türkiye genel seçimleri'nde AK Parti Denizli milletvekili adayı oldu ve partisinin seçim zaferiyle meclise girdi. AK Parti MKYK üyesi olan Zeybekci, Türkiye Büyük Millet Meclisi Enerji Komisyonu Başkanlığı yaptı. 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması'nın ardından 26 Aralık 2013 tarihinde gerçekleştirilen kabine değişikliği ile Ekonomi Bakanlığı görevine atandı. Erdoğan'ın 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçimi'nde Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Ahmet Davutoğlu tarafından kurulan 62. Türkiye Hükûmeti'nde tekrar Ekonomi Bakanı olarak yer aldı.

Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde Denizli milletvekili olarak tekrar meclise girdi. Seçimlerde hiçbir parti tek başına iktidar olmak için gereken sandalye sayısına ulaşamayınca ve koalisyon görüşmelerinden bir sonuç alınamayınca erken seçim kararı alındı. Davutoğlu başkanlığında kurulan Seçim hükümeti'nde de Ekonomi Bakanı olarak yer aldı. Kasım 2015 Türkiye genel seçimleri'nde tekrar meclise girdi ve Davutoğlu tarafından kurulan 64. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanlığı görevini Mustafa Elitaş'a devretti. Davutoğlu'nun istifa etmesinin ardından Binali Yıldırım tarafından kurulan 65. Türkiye Hükûmeti'nde Ekonomi Bakanı olarak görevlendirildi.

Özel yaşamı

Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Zeybekci, 4 çocuk babasıdır ve Ayşen Zeybekci ile evlidir.