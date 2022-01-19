Köksal Baba Kimdir?

Köksal Bektaşoğlu, 1975 yılında Trabzon'da doğdu. Bektaşoğlu, ailesindeki diğer kişilerde görülmeyen ve henüz teşhis edilmemiş bir gelişim bozukluğuna sahiptir

Bektaşoğlu'nun internetteki varlığı, Süleyman Köse ile Bektaşoğlu'nun diğer arkadaşlarını kendisini 2008 yılında çekmesi ile başladı. Köse'nin ilk başta kendi kişisel sayfasında paylaştığı videolar daha sonra Bektaşoğlu için oluşturulmuş bir sayfada paylaşılmaya başlandı.Bektaşoğlu, özellikle Riçırt lakaplı Necati Kekeş[4] ile kavga ettiği videolarının paylaşılması ile tanınmaya başladı.

2016'da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'e düzenlediği bir seyahat sırasında Köksal Bektaşoğlu ile tanıştı ve kendisine oyuncak bir yarış arabası hediye etti.2018 yılında Bektaşoğlu, Trabzon'un Kalkınma Mahallesi'nde Köksal Baba adını taşıyan bir kafe açtı

Bektaşoğlu'nun internet üzerinde yayımladığı videoları çeşitli diğer ülkelerdeki internet kullanıcıları tarafından da izlendi. 2016 yılında İtalyan Il Primato Nazionale gazetesi ise Bektaşoğlu'nun binlerce İtalyan Facebook kullanıcısı tarafından izlendiğini ve “il nano ottomano” adlı bir Facebook sayfasına sahip olduğuna dair bir haber yayımlandı.[6] Nisan 2020'de İspanyol basını, Bektaşoğlu'nun İspanyol internet kullanıcıları tarafından "Nadie" olarak isimlendirildiğini ve yaptığı çeşitli hareketlerin parodisini içeren videoların #Nadie hashtagi altında TikTok adlı uygulamada yayımlandığını rapor etti. 2021 yılında Arjantin'de Bektaşoğlu'nu içeren WhatsApp GIF'leri ve çıkartmalarının yayıldığı bildirildi.[8]

Yönetmenliğini Koray Söğüt'ün yaptığı, Bektaşoğlu'nun hayatını konu alan Köksal Baba: Kırmız Kamyonet adlı kısa metrajlı belgesel film 2020 yılının Kasım ayında yayımlandı.[9] 2021 Mayıs ayında Real Madrid oyuncusu Brezilyalı Marcelo Bektaşoğlu'nu İspanya'ya davet etti.[10] Aynı yılın Haziran ayında Avşa adasında düzenlenen maratona katıldı.[11]

Özel hayatı

Bektaşoğlu’nun ebeveynleri hayatta olmayıp, erkek kardeşi ve Süleyman Köse ile birlikte yaşamaktadır. Bektaşoğlu'nun menajeri olan Erdi Ustaoğlu verdiği bir röportajda Bektaşoğlu'nun Karadeniz müziği dinlemekten ve Trabzonspor maçlarına gitmekten hoşlandığını belirtmiştir.

Tepki ve eleştiriler

Köksal Baba'nın internete yüklenen videoları, Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç tarafından "Aklı fikri yerinde olmayan zavallı bir cüceyi almışlar, dalga geçe geçe meşhur etmişlerdi." sözleri ile eleştirilmiştir.

Arjantin menşeli Perfil gazetesinde yayımlanmış ve Köksal Baba hesabının videolarını inceleyen bir makaleye göre YouTube kanalı, Bektaşoğlu'nun çocuksuluk ile ilişkilendirilen kısa boylu olması ve yanında günlük işlerini yaparken yardım etmek için yetişkinlerin yer alması gibi durumlara rağmen yetişkinlere atfedilen küfretme, para sayma, dövüşme gibi eylemleri kombine ederek komedi sağlamaktadır. Makale, Orta Çağ'da cüceliğe sahip bireylerin saraylarda eğlence amacıyla kullanılması ile Bektaşoğlu'nun videoları arasında bir paralellik olduğuna değinmiştir.

Kaynak: Wikipedia