Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Aksaray'a ne zaman kar yağacağı oldu

Hava sıcaklıklarının düşmeye başlamasıyla birlikte vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri de Aksaray'a ne zaman kar yağacağı oldu.

Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 16 Aralık 2022 Arka Sokaklar yeni bölüm bugün var mı? Kanal D Yayın Akışı - 16 Aralık 2022

Aksaray'a kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Peki, Aksaray'a kar ne zaman yağacak? Aksaray 15 günlük detaylı hava durumu.

Aralık ayının gelmesiyle hava sıcaklıkları düşmeye ve yağışlı havalar etkisini göstermeye başladı. Geçtiğimiz haftayı yağmurlu geçiren Aksaraylılar Aksaray'a ne zaman kar yağacağını merak ediyor. Aksaray'a kar ne zaman yağacak? Aksaray 15 günlük detaylı hava durumu

aksarayhava2

Kaynak: www.havadurumu15gunluk.net