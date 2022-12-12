1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanı yaşanacak. Peki, 1 Ocak 2023 ne zaman?
Yılbaşı Tatili
1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2023 yılında pazar gününe denk geliyor.
|
12.12.2022
|
20
|
Gün Kalıyor
|
13.12.2022
|
19
|
Gün Kalıyor
|
14.12.2022
|
18
|
Gün Kalıyor
|
15.12.2022
|
17
|
Gün Kalıyor
|
16.12.2022
|
16
|
Gün Kalıyor
|
17.12.2022
|
15
|
Gün Kalıyor
|
18.12.2022
|
14
|
Gün Kalıyor
|
19.12.2022
|
13
|
Gün Kalıyor
|
20.12.2022
|
12
|
Gün Kalıyor
|
21.12.2022
|
11
|
Gün Kalıyor
|
22.12.2022
|
10
|
Gün Kalıyor
|
23.12.2022
|
9
|
Gün Kalıyor
|
24.12.2022
|
8
|
Gün Kalıyor
|
25.12.2022
|
7
|
Gün Kalıyor
|
26.12.2022
|
6
|
Gün Kalıyor
|
27.12.2022
|
5
|
Gün Kalıyor
|
28.12.2022
|
4
|
Gün Kalıyor
|
29.12.2022
|
3
|
Gün Kalıyor
|
30.12.2022
|
2
|
Gün Kalıyor
|
31.12.2022
|
1
|
Gün Kalıyor
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında pazar günü kutlanacak.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023’de Cuma günü kutlanacak.
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte.
Cumhuriyet Bayramı
Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cumartesi yarım gün ve 29 Ekim Pazar ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.