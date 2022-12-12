1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanı yaşanacak. Peki, 1 Ocak 2023 ne zaman?

Yılbaşı Tatili

1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2023 yılında pazar gününe denk geliyor.

12.12.2022 20 Gün Kalıyor 13.12.2022 19 Gün Kalıyor 14.12.2022 18 Gün Kalıyor 15.12.2022 17 Gün Kalıyor 16.12.2022 16 Gün Kalıyor 17.12.2022 15 Gün Kalıyor 18.12.2022 14 Gün Kalıyor 19.12.2022 13 Gün Kalıyor 20.12.2022 12 Gün Kalıyor 21.12.2022 11 Gün Kalıyor 22.12.2022 CNN TÜRK - Canlı Yayın HD 10 Gün Kalıyor 23.12.2022 9 Gün Kalıyor 24.12.2022 8 Gün Kalıyor 25.12.2022 7 Gün Kalıyor 26.12.2022 6 Gün Kalıyor 27.12.2022 5 Gün Kalıyor 28.12.2022 4 Gün Kalıyor 29.12.2022 3 Gün Kalıyor 30.12.2022 2 Gün Kalıyor 31.12.2022 1 Gün Kalıyor

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında pazar günü kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023’de Cuma günü kutlanacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte.

Cumhuriyet Bayramı

Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cumartesi yarım gün ve 29 Ekim Pazar ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.