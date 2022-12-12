1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanı yaşanacak. Peki, 1 Ocak 2023 ne zaman?

Yılbaşı Tatili

1935 yılından bu güne resmi tatil olarak kabul edilen 1 Ocak 2023 yılında pazar gününe denk geliyor.

12.12.2022

20

Gün Kalıyor

13.12.2022

19

Gün Kalıyor

14.12.2022

18

Gün Kalıyor

15.12.2022

17

Gün Kalıyor

16.12.2022

16

Gün Kalıyor

17.12.2022

15

Gün Kalıyor

18.12.2022

14

Gün Kalıyor

19.12.2022

13

Gün Kalıyor

20.12.2022

12

Gün Kalıyor

21.12.2022

11

Gün Kalıyor

22.12.2022

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10

Gün Kalıyor

23.12.2022

9

Gün Kalıyor

24.12.2022

8

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25.12.2022

7

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26.12.2022

6

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27.12.2022

5

Gün Kalıyor

28.12.2022

4

Gün Kalıyor

29.12.2022

3

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30.12.2022

2

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31.12.2022

1

Gün Kalıyor

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 2023 yılında pazar günü kutlanacak.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

2009 yılında resmi tatil olarak ilan edilen ve işçinin,emekçinin günü olarak bilinen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü 2023 yılında pazartesi gününe denk geliyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkmasıyla birlikte milli mücadelenin başladığı gün olarak kabul edilen 19 Mayıs, Mustafa Kemal tarafından Türk gençliğine armağan edilmiştir. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 2023’de Cuma günü kutlanacak.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Resmi tatillerden bir tanesi ise her yıl Türkiye’de 15 Temmuz'da kutlanan Demokrasi ve Millî Birlik Günüdür. 15 Temmuz bu yıl cumartesi gününe denk geliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı’ndan zaferle ayrıldığı gün olan 30 Ağustos, her yıl Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. 1935 yılında resmi tatil ilan edilen 30 Ağustos 2023 yılında Çarşamba gününe denk gelmekte.

Cumhuriyet Bayramı

Yılın son resmi tatili Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 28 Ekim Cumartesi yarım gün ve 29 Ekim Pazar ise tam gün olamak üzere 1,5 günlük bir tatili kapsıyor. Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü olan bu tarih, 1925 yılında resmi tatil ilan edildi.