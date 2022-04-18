Akbank Mobil’den müşteri olanlara 7500 TL Yüzde Sıfır Faizli hoş geldin kredisi sunuluyor.
Mobilden Akbanklı olanlara, sıfır faizli kredi fırsatı!
Kampanya Koşulları:
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Sıfır faizli kredi kampanyasından Akbank Mobil'i indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden ilerleyerek ilk defa ve uzaktan Akbanklı olma* sürecini tamamlayan yeni**Akbanklılar faydalanabilir.
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Kampanya sadece Akbank Mobil üzerinden gerçekleşecek olan müşteri edinimlerinde geçerli olup Akbank Mobil ve İnternet Şube üzerinden tamamlanacak başvurular için geçerlidir, Şubelerimizden edinimlerde geçerli değildir***.
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Kredi başvurusu "Akbanklı Ol" süreci sırasında ya da süreç tamamlandıktan sonra Akbank Mobil üzerinden gerçekleştirilebilir.
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Kampanyaya katılanlar, Akbanklı olduktan sonraki takip eden 5 gün içinde %0 faizli krediye başvurabilir.
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Kurye süreci ile işlemlerini tamamlayacak olan Akbanklılar, belge işlemlerini tamamlanıp evrakları bankamıza ulaştıktan sonraki takip eden 5 gün içerisinde Akbank Mobil'e girerek krediye başvurabilir.
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Söz konusu kredi talepleri bankamız tarafından değerlendirilerek olumlu bulunması halinde karşılanacaktır. Onaylanan kredi, Akbank Mobil veya İnternet Şube üzerinden kullanılabilir.
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Kampanya kapsamında kullanılacak minimum kredi tutarı 1.000 TL, maksimum kredi tutarı 7.500 TL, maksimum vade ise 12 aydır. Kampanya kapsamında alınacak olan masraf yalnızca kredi tahsis ücreti olup kredi tutarının %0,5’i + BSMV’dir.
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Kampanyadan yalnızca gerçek kişi, bireysel müşteriler faydalanabilir. Kullanılabilecek kredi türü ise ihtiyaç kredisidir.
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Her yeni Akbanklı kampanyadan sadece bir kere yararlanabilir.
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Kredi koşullarını içeren örnek ödeme planı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
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Bankamızın kredi koşullarını değiştirme, ek bilgi ve belge talebinde bulunma ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tuttuğunu belirtmek isteriz.
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Tabloda belirtilen kredi tahsis ücret bilgisi, kredi tutarının binde 5’ine kadar olup, 5% oranında BSMV dahil edilerek hesaplanmıştır. Toplam geri ödeme tutarı, kredi taksitlerinin toplamı ve tahsis ücretini içermektedir.