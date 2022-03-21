1 litre=1000 mililitre

Yarım litre demek 1000 mililitreyi 2'ye bölmektir.

1000/2=500

Yani yarım litre=500 mililitre eder.

Öncelikle büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her bir basamak inişinde 10 ile çarpılır.Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her bir basamak çıkışta 10 ile bölünür.

Sıvı Ölçüleri şunlardır;

kilolitre (kl)
hektolitre (hl)
dekalitre (dal)
litre (l)
desilitre (dl)
santilitre (cl)
mililitre (ml)

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Sorudaki diğer bir bilinmeyen kavram " yarım litre " kelimesidir. 1 litrenin : 1000 ml 'dir. 1000 ml'nin yarısı : 1000 / 2 = 500 ml'dir. 1 litrenin yarısı : 500 ml'dir.Yarım litre 500 ml buluruz.

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