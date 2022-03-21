1 litre=1000 mililitre
Yarım litre demek 1000 mililitreyi 2'ye bölmektir.
1000/2=500
Yani yarım litre=500 mililitre eder.
Öncelikle büyük birimler küçük birimlere çevrilirken her bir basamak inişinde 10 ile çarpılır.Küçük birimler büyük birimlere çevrilirken her bir basamak çıkışta 10 ile bölünür.
Sıvı Ölçüleri şunlardır;
kilolitre (kl)
hektolitre (hl)
dekalitre (dal)
litre (l)
desilitre (dl)
santilitre (cl)
mililitre (ml)
Sorudaki diğer bir bilinmeyen kavram " yarım litre " kelimesidir. 1 litrenin : 1000 ml 'dir. 1000 ml'nin yarısı : 1000 / 2 = 500 ml'dir. 1 litrenin yarısı : 500 ml'dir.Yarım litre 500 ml buluruz.
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