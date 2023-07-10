7 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile yeni KDV oranları belirlendi:

* %18 olarak uygulanan oran %20’ye,

* %8 olarak uygulanan oran %10’a yükseltildi.

Yeni oranlar, 10 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacaktır ve bu tarihte 00:01 itibariyle sistemlerimize yüklenecektir.

* Yazarkasanızda yeni oranları görüntüleyebilmek için, Z raporu alınması ve parametre yüklenmesigerekmektedir. Aksi halde cihaz mevcut oranlarla çalışmaya devam edecektir.

* 10 Temmuz saat 00:01'de sistemlerimizde yapılacak değişiklik sonrasında parametre yüklemiş bir cihazda yeni vergi oranları aşağıdaki menüdeki adımlar takip edilerek ve kağıt çıktısı alınarak kontrol edilmelidir.

Yeni vergi oranlarının doğruluğu nasıl kontrol edilir?

1. Yazarkasa tuş takımının sağ üst köşesinde yer alan nokta veya F tuşuna basılır.

2. “YAZARKASAPOS AYARLARI” menüsüne yönetici şifresi ile girilir.

3. “PARAMETRE YAZDIR” ile parametre bilgileri kağıda yazdırılır.

4. “GIB KDV Oranları" kısmından yeni oranlar kontrol edilir.

5. Ayrıca tüm kısım KDV oranlarınızı aşağıdaki adımları takip ederek de kontrol edebilirsiniz.

“YAZARKASAPOS AYARLARI” > “PROGRAMLAMA” > “PROGRAMLAMA BİLGİLERİ” yazdırılarak çıkan kağıttaki “KISIM BİLGİLERİ” alanından kontrol edebilirsiniz.

* En son yayımlanan karara istinaden, genel KDV oranı değişen ürün gruplarınız varsa; aşağıdaki adımları izleyerek bu düzenlemeri yapabilirsiniz.

Güncel KDV oranlarının tanımlamaları işyerinin sorumluluğundadır.

Ingenico Marka Yazarkasanız ile Departman ve KDV Oran Girişi Nasıl Yapılır?

1. Yazarkasa tuş takımının sağ üst köşesinde yer alan nokta veya F tuşuna basılır.

2. “YAZARKASAPOS AYARLARI” menüsüne yönetici şifresi ile girilir.

3. Menüden PROGRAMLAMA kısmına girilir.

4. DEPARTMAN GİRİŞİ seçilir. (Eğer cihazda işlem var ise Z raporu alınacaktır)

5. Açılan Programlama menüsünden güncel vergi oranları görüntülenir.

6. KDV oranı değişikliği gerektiği taktirde ilgili KDV grubu ve kısım seçilmelidir.

Yapılan KDV ve departman girişlerinin kayıt edilmesi için GİRİŞ tuşuna basılır.

7. Onaylama ekranı çıktıktan sonra GİRİŞ tuşuna tekrar basılarak yapılan işlemler kayıt edilir.

8. Tüm kısım KDV oranlarınızı aşağıdaki adımları takip ederek kontrol edebilirsiniz.

“YAZARKASAPOS AYARLARI” > “PROGRAMLAMA” > “PROGRAMLAMA BİLGİLERİ” yazdırılarak çıkan kağıttaki “KISIM BİLGİLERİ” alanından kontrol edebilirsiniz.

Seçtiğiniz kısma ait KDV oranın doğruluğundan emin olunuz.