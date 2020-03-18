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Sultanlar Ligi Yolunda Bugünkü Rakip Sarıyer Belediyesi
Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Kadınlar 1. Ligi Yarı Finalinin ikinci maçında bugün Sarıyer Belediyesi ile karşılaşacak.
Spor 18.03.2020, 09:40
Voleybol Kadınlar 1. Ligi Yarı Finali B Grubundaki ilk maçında güçlü rakibi İlbank’ı yenerek büyük bir avantaj yakalayan Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçını bu akşam saat 16.30’da Sarıyer Belediyesi ile oynayacak.
Nevşehir Belediye Spor, Sarıyer Belediyesi, İlbank ve Çanakkale Belediyesi’nin yer aldığı 1. Lig Kadınlar Yarı Final B Grubunda, ilk maçlarını kazanan Sarıyer Belediyesi ve Nevşehir Belediye Spor ilk iki sırayı paylaşıyor.