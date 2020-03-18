Sultanlar Ligi Yolunda Bugünkü Rakip Sarıyer Belediyesi

Voleybol Kadınlar 1. Ligi Yarı Finali B Grubundaki ilk maçında güçlü rakibi İlbank’ı yenerek büyük bir avantaj yakalayan Nevşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı, ikinci maçını bu akşam saat 16.30’da Sarıyer Belediyesi ile oynayacak.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu’nda oynanacak olan müsabaka TVF’nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Nevşehir Belediye Spor, Sarıyer Belediyesi, İlbank ve Çanakkale Belediyesi’nin yer aldığı 1. Lig Kadınlar Yarı Final B Grubunda, ilk maçlarını kazanan Sarıyer Belediyesi ve Nevşehir Belediye Spor ilk iki sırayı paylaşıyor.