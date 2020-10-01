Nevşehir Belediyespor’un yeni Teknik Direktörü Mert Korkmaz oldu
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİ İÇİN ANLAŞMAYA VARDIĞI MERT KORKMAZ, NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI’YI ZİYARET ETTİ. ARI, TECRÜBELİ TEKNİK ADAMA YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLEDİ.
Nevşehir Belediyespor’un teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardığı Mert Korkmaz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti. Arı, tecrübeli teknik adama yeni görevinde başarılar diledi.
TFF 3. Lig 1. Grup ekiplerinden Nevşehir Belediyespor, geçtiğimiz hafta sonu görevinden ayrılan Taner Öcal’ın ardından teknik direktörlük görevine Mert Korkmaz’ı getirdi. Nevşehir’e gelerek kırmızı-beyazlı yöneticilerle anlaşma sağlayan Korkmaz, Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Sezona kötü bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlı kulübün en kısa sürede toparlanarak üst sıralardaki yerini alacağını söyleyen Başkan Arı, “Yıllardır 2. Lig özlemi çeken takımızın bu hedefine ulaşabilmesi için yönetim kurulumuz ve bizler elimizden gelen her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Taraftarlarımızda her zaman bu takımın arkasında. Alacağımız galibiyetlerde Nevşehir Belediyespor ligde arzuladığı hedefine ulaşacaktır" dedi.
Mert Korkmaz ise iyi dileklerinden dolayı Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür ederek, kırmızı-beyazlı camiaya şampiyonluk sevinci yaşatmak için tüm gücüyle çalışacağını söyledi.