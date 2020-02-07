Nevşehir Belediyespor’da Hedef Mutlak 3 Puan

9 Şubat 2020 pazar günü Gazi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Nevşehir Belediyespor Yozgat Spor 1959 FK müsabakasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak kaplan yönetecek.

Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını Nar tesislerinde yaptığı son antrenman ile tamamladı

TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu lider Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı için hedef mutlak üç puan

Sakatlığı süren Hasan Çelik'in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşunun yanı sıra teknik ve taktik çalışması yaptı.

Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında Gazi Stadı'nda oynayacağı Yozgatspor müsabakasında kırmızı kart cezalısı olan Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.

Uzun bir aradan sonra tam kadro olarak Antreman yapan kırmızı beyazlı ekipte moraller yerinde görünürken Nevsehir Belediye Spor Teknik Direktör Uğur Balcıoğlu yozgat spor maçında hedeflerini mutlak galibiyet oldugunu belirtirken Göreve başladığı günden bu yana ilk defa tam kadro olarak Antreman yapmanın keyfini yaşadık dedi.

Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında oynayacağı Yozgatspor müsabakasına sari kart ceza sınırında bulunan Ethem Ercan Pirgul, İlker Günaşan, Mehmet Tosun ve Oktay Gümüş bulunuyor