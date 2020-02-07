Nevşehir Belediyespor’da Hedef Mutlak 3 Puan
Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için son antrenmanını yaptı.
9 Şubat 2020 pazar günü Gazi Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak olan Nevşehir Belediyespor Yozgat Spor 1959 FK müsabakasını İstanbul bölgesi hakemlerinden Burak kaplan yönetecek.
Nevşehir Belediyespor, Pazar günü kendi sahasında oynayacağı Yozgatspor müsabakası için hazırlıklarını Nar tesislerinde yaptığı son antrenman ile tamamladı
TFF 3. Lig 3. Grupta mücadele eden ve geçtiğimiz hafta sonu lider Karacabey Belediyespor ile berabere kalan Nevşehir Belediyespor, Yozgatspor maçı için hedef mutlak üç puan
Sakatlığı süren Hasan Çelik'in katılmadığı antrenmanda futbolcular düz koşunun yanı sıra teknik ve taktik çalışması yaptı.
Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında Gazi Stadı'nda oynayacağı Yozgatspor müsabakasında kırmızı kart cezalısı olan Berke Bıyık'ın yanı sıra sarı kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar forma giyemeyecek.
Nevşehir Belediyespor'un ligin 22. Haftasında oynayacağı Yozgatspor müsabakasına sari kart ceza sınırında bulunan Ethem Ercan Pirgul, İlker Günaşan, Mehmet Tosun ve Oktay Gümüş bulunuyor