Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Barış Durguna Ziyaret

HSK tarafından ilimize atanan Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgunu Yeni görevi dolayı tebrik ederek Hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediy spor – Diyarbekirspor Aş maçına davet ettiler.

Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgun ise Nevşehir'de görev yapmaktan duyacağı memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretlerinden ötürü Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Esat Özaltın Ve yönetim kurulu üyesi Muhammed Fevzi Aygün’e teşekkür ederek 3. Lig 1. Gurupta mücadele eden Kırmızı beyazlı ekibe de başarılar diledi.

Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Aygün Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durguna üzerinde ismi yazılı elli numaralı Nevşehir Belediyespor formasını hediye ettiler.