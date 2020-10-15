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Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Barış Durguna Ziyaret
Nevşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Esat Özaltın ve yönetim kurulu üyesi Muhammed Fevzi Aygün Nevşehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adli Yargı Komisyon Başkanı Barış Durgunu makamında ziyaret ederek yeni görevlerinde başarılar diledi.
Spor 15.10.2020, 19:50
HSK tarafından ilimize atanan Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durgunu Yeni görevi dolayı tebrik ederek Hafta sonu oynanacak olan Nevşehir Belediy spor – Diyarbekirspor Aş maçına davet ettiler.
Ziyaret sonunda Kulüp Başkanı Esat Özaltın ve Aygün Nevşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Başkanı Barış Durguna üzerinde ismi yazılı elli numaralı Nevşehir Belediyespor formasını hediye ettiler.