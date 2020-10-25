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Nevşehir Belediyespor Filede Develi Belediyespor’u Rahat Geçti: 3-0
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi’nde mücadele eden Nevşehir Belediyespor, sezonun ilk maçında Develi Belediyespor’u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Spor 25.10.2020, 18:54
TVF Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta yer alan Nevşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 2020-2021 sezonunun ilk maçında kendi evinde Develi Belediyespor’u konuk etti.
Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 31-29, 25-23 ve 25-20’lik setlerle Nevşehir Belediyespor 3-0 kazandı.
Kırmızı beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki ilk 3 puanını alarak grubunda 2. sıraya yerleşti.
Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcıları da izledi.