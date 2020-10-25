Nevşehir Belediyespor Filede Develi Belediyespor’u Rahat Geçti: 3-0

TVF Erkekler 2. Lig 3. Grup’ta yer alan Nevşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı 2020-2021 sezonunun ilk maçında kendi evinde Develi Belediyespor’u konuk etti.

Damat İbrahim Paşa Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı 31-29, 25-23 ve 25-20’lik setlerle Nevşehir Belediyespor 3-0 kazandı.

Kırmızı beyazlı ekip bu sonuçla ligdeki ilk 3 puanını alarak grubunda 2. sıraya yerleşti.

Müsabakayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı ve eşi Melek Arı’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Muhsin Özdemir ve belediye başkan yardımcıları da izledi.

Maç boyunca az sayıdaki taraftarın tezahüratlarına eşlik ederek kırmızı beyazlı oyunculara destek veren Belediye Başkanı Rasim Arı, maç sonunda teknik heyet ve oyuncuları güzel ve galibiyet için kutladı.