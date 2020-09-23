Nevşehir Belediyespor Edirne Deplasmanı İçin Hazırlanıyor

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor Deplasmanda karşılaşacağı Edirne Spor hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. 2020 2021 Misli.com sezonun ilk haftasında Fatsa Belediyespora şansız bir şekilde mağlup olan kırmızı beyazlı ekip 26.09. cumartesi saat 16.00 da Edirne 25 Kasım Stadı'nda karşılaşacak

Nevşehir Belediyespor, hafta sonu deplasmanda Edirne temsilcisi Edirne spor ile karşılaşacak. 26 Eylül 2020 Cumartesi günü oynanacak olan müsabaka öncesinde hazırlıklarını Teknik Direktör Taner Öcal nezaretinde kendi tesislerinde sürdüren kırmızı-beyazlı ekipte hedef mutlak 3 puan. Takımın yaptığı antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, ilk maçlarında taraftarlara galibiyet hediye edememenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Tecrübeli antrenör, kırmızı-beyazlı camiadan destek ve sabır istedi. “Taraftarımız bize güvensin “Nevşehir Belediyespor'un grubunun en güçlü ekiplerinden biri olduğunu ve takımın iyi yerlere geleceğini kaydeden Öcal, Biz ilk maçımızda istemediğimiz bir sonuçla karşı karşıya kaldık, Karşılaşmanın ilk yarısında daha derli toplu oyun oynayan bir Nevşehir Belediyespor vardı. Müsabakanın orta Hakemi yüzde yüz penaltımızı vermedi. İlk golü biz bulsak daha farklı olurdu. 2-3 tane net pozisyon yakaladık. Bunlardan birini atabilseydik maçı galip bitirebilirdik. Bütün arzumuz galibiyetle ayrılmaktı ancak olmadı. Giden üç puana hem teknik ekibimiz hem de oyuncularımız çok üzüldü. Yeni kurulan bir takımız. Birçok arkadaşımız ilk defa birlikte futbol oynuyorlar. Bu takımın neler verebileceğine, neler yapabileceğine biz inanıyoruz. Biraz sabır lazım. Taraftarlarımız, Nevşehir kamuoyu bize güvensin. Bu takım iyi yerlere gelecek, iyi işler yapacak. Buna ben yürekten inanıyorum" şeklinde konuşan Teknik adam Öcal. "Bu haftaki Edirne Spor deplasmanından 3 puan ile dönerek moral kazanmak istiyoruz. Biz gücümüzü biliyoruz. Her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bu her zaman böyle olacak. Bizim bu süreçte bir galibiyete ihtiyacımız var. O galibiyeti alınca arkasının geleceğini ve seriye bağlayacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.