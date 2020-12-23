Nevşehir Belediyespor Ankara Yolunda!

Deplasmanda karşılaşacağı Çankaya Futbol Kulübü maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyespor, müsabakanın oynanacağı Ankara’ya hareket etti.

3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da geçtiğimiz hafta sonunda Teknik Direktör Mert Korkmaz’ın istifasının ardından teknik Direktör değişikliğine giderek tecrübeli teknik adam Özgür Zengin ile anlaşmıştı. Çankaya Futbol kulübü ile yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde son antrenmanını yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Çankaya karşısında alınacak üç puan ile 2020 20201 futbol sezonunun ilk yarısının son maçını kazanarak devre arasına moralli girmek istiyor.