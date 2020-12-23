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Nevşehir Belediyespor Ankara Yolunda!
3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor yarın deplasmanda oynayacağı Çankaya Futbol Kulübü karşılaşması öncesinde son antrenmanını kendi tesislerinde yaptı
Spor 23.12.2020, 21:14
3.Lig 1.Grupta mücadele eden Nevşehir Belediyespor’da geçtiğimiz hafta sonunda Teknik Direktör Mert Korkmaz’ın istifasının ardından teknik Direktör değişikliğine giderek tecrübeli teknik adam Özgür Zengin ile anlaşmıştı. Çankaya Futbol kulübü ile yarın deplasmanda oynanacak maç öncesinde Teknik Direktör Özgür Zengin yönetiminde son antrenmanını yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Çankaya karşısında alınacak üç puan ile 2020 20201 futbol sezonunun ilk yarısının son maçını kazanarak devre arasına moralli girmek istiyor.