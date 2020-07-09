Nevşehir Belediye Spor Yağmur altında çalıştılar

Kırmızı beyazlı ekip hazırlıklarına yağmur altında yapılan antrenmanla devam etti. Nar’da bulunan Nevşehir Belediye Spor Tesisleri’nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde yapılan antrenman salonda ısınma hareketleri ile başladı. Kuvvet çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde yarım saha da çift kale maç ile son buldu. Liglerin Tescili ve yapılan çalışmalar hakkında konuşan Nevşehir Belediye Spor Teknik Direktörü Taner Öcal Türkiye Futbol Federasyonu ( TFF ) tarafından açıklanan Play off karara karşı planlarının olduğunu belirtirken “2. ve 5. sıradaki takımların play-off oynatılmasına yönelik bir karara karşı, kalan tüm maçları oynayacakmış gibi hazırlandık ve planlarımızı belirledik. Nevşehir Belediye Spor olarak hedefimize kilitlendik, belirsizliğin sonunda Türk futbolu adına doğru Kararın verildiğini düşünüyorum” dedi.



