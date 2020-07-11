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Nevşehir Belediye Spor Play-Off'a kilitlendi
Nevşehir Belediye spor, 20- 28 Temmuza tarihleri arasında Antalya’da oynanacak olan Play-Off' müsabakaları için hazırlıklarına devam ediyor
Spor 11.07.2020, 10:03
TFF 3'üncü Lig 3’üncü Grup’ta koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce topladığı 42 puanla 4. Sırada yer alan Nevşehir Belediye Spor, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son karara göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off maçlarında 2'nci Lig'i kovalayacak. Nevşehir Belediye Spor Tesislerinde Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcuların antrenman esnasında oldukça hırslı ve istekli bir tablo sergilemesi teknik heyetin ve yönetimin yüzlerini güldürüyor.