Nevşehir Belediye Spor Play-Off'a kilitlendi

TFF 3'üncü Lig 3’üncü Grup’ta koronavirüs salgınıyla ara verilmeden önce topladığı 42 puanla 4. Sırada yer alan Nevşehir Belediye Spor, Futbol Federasyonu'nun açıkladığı son karara göre Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında tek maç eleme usulüne göre oynanacak Play-Off maçlarında 2'nci Lig'i kovalayacak. Nevşehir Belediye Spor Tesislerinde Teknik direktör Taner Öcal yönetiminde hazırlıklarına devam ediyor. Futbolcuların antrenman esnasında oldukça hırslı ve istekli bir tablo sergilemesi teknik heyetin ve yönetimin yüzlerini güldürüyor.

20-28 Temmuz tarihleri arasında Antalya'da oynanacak Play-Off müsabakaları hazırlıklarını sürdüren Kırmızı- Beyazlı oyunculara, akşam antrenmanının ardından Nevşehir’in köklü firmalarından Karadeniz Pastanesi sahibi ve aynı zamanda Nevşehir Belediye Spor aşığı Ergün Akın tarafından teknik ekibe, futbolculara ve çalışanlara baklava ikram edildi. Antalya'da oynanacak Play-Off müsabakaları için kısa bir değerlendirme yapan Akın "Bu ise inanmak lazım, yürekten inanmak lazım. Teknik ekip geldikten sonra takımda daha canlılık gördük, daha mücadeleci bir takım gördük. Teknik ekibi ve tüm futbolcu arkadaşlarımızı kutluyorum. Bütün Nevşehir’in beklentisi olan play-off'da da basari ile çikacaklari kanaatindeyim. Başarılar diliyorum. Takım’ın yanındayız. Yönetim iyi bir yönetim sergiledi. Esat Özaltın Başta olmak üzere ve bütün yönetici arkadaşlar takdimin her şartta yanında oldular" diye konuştu.