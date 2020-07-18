Nevşehir Belediye Spor 32 Yıllık Hasreti Sonlandırmak İçin Antalya’ya Gitti

“32 yıllık hasrete sönüvereceğiz”

Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın Antalya’ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamada 32 yıl sonra ayağımıza kadar gelen 2. Lig şansını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirtti. Kulüp Başkan Özaltın, " Biz şampiyonluk kupasını Şehrimize getireceğiz, bizim için hepsi birbirinden değerli Futbolcu kardeşlerimizin Bize şampiyonluk kupasını alacaklarını, 2. lig hasretine son verip tarifi güç olan o muazzam sevinci bizlere ve Nevşehir halkına yaşatacaklarına inanıyorum. Ayağımıza kadar gelen 2. Lig fırsat var biz bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirip kupayı Nevşehir’e getireceğiz. 13. Adamımız olan taraftarımı yasaktan dolayı tribünlerde olup takımlarını destekleyemeyecekler, biliyorum ki Nevşehir halkının ve taraftarlarımızın kalbi ve duaları, Nevşehir Belediyespor ile olacak. Futbolcu kardeşlerimizin ve teknik heyetin bize bu sevinci yaşatacağına tüm kalbimle inanıyorum. Nevşehir’e bu sevinci yaşatacağız”

“Herkesten destek bekliyoruz.”

Nevşehir Belediyespor Kaptanı josef yeşilmen ise liglere verilen arada hazırlıklarının çok iyi gittiğini belirterek; “32 yıl sonra bu güzel şehre 2. Lig sevincini yaşatmak istiyoruz. Herkesten destek bekliyoruz.” dedi.

Taraftar yolcu etti

Narda bulunan Nevşehir Belediyespor Tesisleri’nde Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde 10 Haziran’dan bu yana gerçekleştirdikleri antrenmanla Antalya’da oynayacağı Play-Off maçlarına hazırlanan Kırmızı Beyazlı ekibi Antalya yolculuğu öncesinde tesislere gelen taraftar gurubu takımlarına Play-Off maçlarında başarılar dileyerek “ Dualarımız sizinle” diyerek destek verdi.

Nevşehir Belediyespor - Pazarspor maçı A Spor’da

3. lig 3. Grup’ta Play-Off yarı finalinde Pazarspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar, 23 Temmuz Perşembe günü saat 22.00 da Emir Hotels-Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi sahasında karşılaşacak. Nevşehir Belediyespor - Pazarspor maçı A Spor tarafından naklen canlı olarak yayınlanacak.