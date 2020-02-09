Nevşehir Belediye Spor 2 – Yozgatspor 0

Nevşehir Belediye Spor ligin 22. haftasında Yozgatspor’u Gazi Stadı’nda konuk etti. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir Belediye Spor Kulüp Başkanı Esat Özaltın, Belediye Başkan Yardımcıları İbrahim Yüzer, Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de izlediği müsabakaya soğuk havaya rağmen kırmızı beyazlı taraftarlarda ilgi gösterdi.

Sakatlığı süren Hasan Çelik’in yanı sıra kırmızı kart cezası süren Berke Bıyık ile sar kart cezalıları Sinan Uzun ve Ziya Şakar’ın forma giymediği karşılaşmada Nevşehir Belediye Spor 16. Dakika da Muhammet Ali Balcılar ile öne geçerken ilk yarı da bu golle 1-0 sona erdi.

Maçın ikinci yarısının 70. Dakikasında Emre Gemici’nin şık golü ile farkı ikiye çıkan Nevşehir Belediye Spor, maçı 2-0 önde tamamladı.

Nevşehir Belediye Spor bu galibiyetle puanını 35’e çıkartarak bir maçı eksik Pazarspor’un önünde 2. sıraya yükseldi.

‘MAÇ ÖNCESİ TARAFTARLAREA SÜT VE SİMİT İKRAMI’

Bu arada Nevşehir Belediyesi tarafından Nevşehir Belediye Spor-Yozgatspor müsabakası öncesinde taraftarlara sıcak süt ve simit ikramında bulunuldu.

İki komşu ilin takımını karşı karşıya getiren müsabaka öncesinde hava sıcaklığının sıfırın altında 9 dereceye kadar düşmesi ile birlikte Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla Nevşehir Belediyesi aşçıları tarafından kaynatılan yaklaşık 200 litre süt ve beraberinde hazırlanan simitler hem Nevşehir Belediye Spor hem de rakip takım Yozgatspor taraftarlarına ikram edildi.

Nevşehir Belediyesi tarafından kurulan stantta takımlarını desteklemek için Yozgat’tan gelerek Gazi Stadı’nda kendilerine ayrılan bölümde maçı izleyen Yozgatsporlu taraftarlara süt ve simit ikramında bulunan Belediye Başkanı Rasim Arı, maç öncesi her iki takım taraftarlarına da başarılar diledi.

Sporun dostluk ve kardeşlik olduğunun hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini belirten Arı, Nevşehir Belediye Spor ve Yozgatspor’un iki ezeli rakip ebedi dost olduğunu ifade etti.

Her iki takımın taraftarları da yapılan ikramlardan dolayı Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti.

Stat: Gazi

Hakemler: Burak Kaplan xxx, Alican Uz xx, Batuhan Bıyıklı xx

Nevşehir Belediyespor: Onur Behiç Özalgan xxx, İlker Günaslan xxx, Hakan Yakup Jacoues xx (Dk. 81 Alper Yener x), Emre Gemici xxx, Mehmet Tosun xx ( Dk 59 Savaş Yılmaz xx), Muhammed Emin Balcılar xxx (Dk. 89 Youssef Yeşilmen?) , Onur Ural xx, Ethem Ercan Pulgir xx, Yasin Dülger xx, Okyat Gümüş xx , Okan Duran xx

Yedekler: Murat Demir, Tolgahan Mulla Çiçek, Youssef Yeşilmen, Alper Yener, Recep Kalkan, Savaş Yılmaz, Tugay Yıldırım

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Yozgatspor 1959 FK: Göksal Özkara x, Tamer Arıcı x, Abdulsamet Kırım ( Dk. 78 Tuncay x), Osman Keçelioğlu x, Osman Paşa Zorlu xx, Samet Göker xx, Cevatcan Ekinci x (Dk 46 Furkan Demir xx), Mustafa Serken Demirel x, Mehmet Ali Can xx, Uğur Erdoğan x, Beytullah Ersoy x ( Dk.58 Aytaç x)

Yedekler: Mustafa Köseci, Ramazan Erarslan, Ali Kaan Şahanbaz, Tuncay Kılıç, Furkan Demir, Aytaç Deniz, Hamdi Tayfun Yılmaz

Teknik Direktör: Cemal Çıldır

Goller: Muhammed Emin Balcılar (Dk 16) Emre Gemici (Dk. 70)

Sarı kartlar: Hakan Yakup Jacoues