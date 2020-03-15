Maç Öncesi Gazi Stadı Dezenfekte Edildi

TFF 3. Lig 3. Grup’ta Nevşehir Belediye Spor ile Batman Petrol Spor A.Ş arasında oynanacak müsabaka öncesi Nevşehir Belediyesi ekipleri stadyumda dezenfekte çalışması yaptı.

Maç öncesinde Gazi Stadı’na gelen Nevşehir Belediyesi ekipleri; özel kıyafetleri ve tam koruma sağlayan maskeleriyle stadyumun açık ve kapalı alanlarında çalışma yaptı. Dezenfekte çalışmaları kapsamında tribünler, yedek kulübeleri, saha, soyunma odaları, koridorlar ve hakem odalarını dezenfekte etti.

Nevşehir Belediye Spor ile Batman Petrol Spor A.Ş arasında yapılacak karşılaşma, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde seyircisiz oynanacak.