İl Spor Güvenlik Kurulu Şubat Ayı Toplantısı Yapıldı

Ocak ayı toplantısında alınan kararların görüşülmesinin ardından toplantıda; İlimizde Oynanacak Olan 3. Lig, BAL Ligi ve Voleybol Müsabakalarının Değerlendirilmesi, Nevşehir Belediyespor Takımının Mart Ayında İlimizde Oynayacağı Müsabakaların Risk Gruplarının Belirlenmesi, Gazi Stadında Yapılan Son Düzenlemelerin Değerlendirilmesi, Damat İbrahim Paşa Spor Salonunun Oturma Planının Değerlendirilmesi, 2020 Şubat Ayı İtibariyle Tüm Branşlarda İlimizde Yapılan Spor Müsabakalarında Alınan Önlemler, Diğer Amatör Branşlarda Düzenlenecek Spor Müsabaka ve Etkinlikleri İle İlgili Alınacak tedbirler görüşüldü.



Valilik Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya; İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hüsamettin Erol, İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Bektaş Demir, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Ünlüer, İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Murat Dildöken, TFF Nevşehir İl Temsilcisi Tolga Karaca, Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mustafa Avcı, Kapadokya Göreme Spor Başkanı Hasan Çiner, TVF Nevşehir Temsilcisi İlhan Ekici, Nevşehir Belediyespor Yönetiminden Stad Güvenlik Sorumlusu Abdulkadir İnanan, Nevşehir Belediye Gençlik ve Spor Kadın Voleybol Kulubü Temsilcisi Celal Korkmazer ile İl Spor Dernekleri Temsilcileri ve ilgili kamu kurum yöneticileri katıldı.