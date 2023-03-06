Çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

İSTANBUL (AA) - Opel'den yapılan açıklamaya göre, Opel Astra, 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi imkanıyla satılıyor. 1.2 litrelik benzinli motora sahip 6 ileri manuel şanzımanlı Opel Astra modeli, 798 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel'in cesur ve yalın tasarımı, dijital kokpit özelliği ve üstün Alman teknolojilerini bir arada sunan SUV'daki amiral gemisi yeni Opel Grandland, 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi veya 170 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi imkanıyla 1 milyon 142 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla showroom'larda yeni sahiplerini bekliyor.

Markanın sıra dışı hatları, Opel Vizör'ü ve Pure Panel kokpitiyle ses getiren modeli Mokka, 120 bin TL için 12 ay vade, 0 faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 958 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve bu meslek gruplarının birinci derece yakınları, Opel Mokka'ya özel ek indirim fırsatlarıyla sahip olabiliyor. Opel Mokka'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Mokka-e ise 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için; 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla beraber 20.000 TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle 966 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

Opel'in çok yönlü pratik özellikleriyle öne çıkan modeli Crossland, 120 bin TL için 12 ay vade ve sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi seçeneğiyle müşterilerine sunuluyor.

En çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Crossland, 709 bin 900 TL'lik başlangıç fiyatıyla satılıyor.

Opel'in sürüş keyfiyle öne çıkan hatchback modeli Corsa, 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade, yüzde 0,99 faizli kredi imkanıyla 539 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuluyor.

Opel Corsa'nın yüzde 100 elektrikli versiyonu Corsa-e ise 20 bin TL tutarında Eşarj kartı hediyesiyle beraber 879 bin 900 TL'ye satın alınabiliyor.

- Opel, KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap veriyor

'İşi Almanlara Bırakın' sloganıyla ticaride hayatı kolaylaştıran ve işinin profesyonellerine pragmatik çözümler sunan Opel, binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştirerek KOBİ'lerin her ihtiyacına cevap vermeye devam ediyor.

Opel, tüm ticari araç ürün ailesinde mart ayına özel 120 bin TL için 12 ay vade, sıfır faizli kredi veya 150 bin TL için 15 ay vade ve yüzde 0,99 faizli kredi seçenekleri ve KOBİ'lere sunduğu ek tekliflerle fark yaratıyor.

Binek otomobil konforunu ticari araç özellikleriyle birleştiren Combo Life'a 580 bin 900 TL'den, çok yönlü kasası ve yüksek taşıma kapasitesiyle öne çıkan Combo Cargo'ya ise 455 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Yüksek taşıma kapasitesi ve akıllı teknolojileriyle ticarette işleri kolaylaştıran Vivaro Cargo, 606 bin 900 TL'den, Vivaro City Van ise 742 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Ergonomik tasarımı, yenilikçi teknolojileri, üstün Alman mühendisliği ve iyi düşünülmüş detaylarıyla yeni Zafira Life, 1 milyon 43 bin 900 TL'den başlayan fiyatıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Opel, yeni yılda mart ayının yeni kampanya olanaklarına ek olarak, birbirinden farklı ödeme çözümlerini de beraberinde sunuyor. Geniş ticari ürün gamı ve üstün Alman teknolojisini en çağdaş tasarımlarla buluşturduğu yeni binek modelleriyle Opel, mart ayında müşterilerini showroom'larına davet ediyor.

Ayrıca, Opel modellerini online olarak keşfetmek isteyenler, yenilenen Opel Türkiye web sitesi üzerinden tüm detaylara erişebiliyor.